Судитимуть чоловіка, який через Волинь до Білорусі намагався незаконно вивезти запчастини до літаків

38-річний громадянин Білорусі, який намагався незаконно вивезти з України складові частини літаків, постане перед судом.Так, 22 травня цього року чоловік, під час перетину кордону через пункт пропуску «Пулемець», намагався перемістити з України до Білорусі без відповідних дозволів та з приховуванням від митного контролю електромеханізми, які використовуються у військовій сфері як складові частини бортових систем літаків та гелікоптерів "Ил-76МД", "АН-26", "АН-30", "АН-32", "Ми-24", "Ми-26", - пише пресслужба прокуратури області.Відтак ці товари виявили та вилучили при проходженні митних процедур.Нині громадянина Білорусі обвинувачують у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України, й невдовзі він постане перед судом.згідно із санкцією ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.