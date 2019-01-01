Судитимуть чоловіка, який через Волинь до Білорусі намагався незаконно вивезти запчастини до літаків
Сьогодні, 20:19
38-річний громадянин Білорусі, який намагався незаконно вивезти з України складові частини літаків, постане перед судом.
Так, 22 травня цього року чоловік, під час перетину кордону через пункт пропуску «Пулемець», намагався перемістити з України до Білорусі без відповідних дозволів та з приховуванням від митного контролю електромеханізми, які використовуються у військовій сфері як складові частини бортових систем літаків та гелікоптерів "Ил-76МД", "АН-26", "АН-30", "АН-32", "Ми-24", "Ми-26", - пише пресслужба прокуратури області.
Відтак ці товари виявили та вилучили при проходженні митних процедур.
Нині громадянина Білорусі обвинувачують у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України, й невдовзі він постане перед судом.
Довідково: згідно із санкцією ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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Так, 22 травня цього року чоловік, під час перетину кордону через пункт пропуску «Пулемець», намагався перемістити з України до Білорусі без відповідних дозволів та з приховуванням від митного контролю електромеханізми, які використовуються у військовій сфері як складові частини бортових систем літаків та гелікоптерів "Ил-76МД", "АН-26", "АН-30", "АН-32", "Ми-24", "Ми-26", - пише пресслужба прокуратури області.
Відтак ці товари виявили та вилучили при проходженні митних процедур.
Нині громадянина Білорусі обвинувачують у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України, й невдовзі він постане перед судом.
Довідково: згідно із санкцією ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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