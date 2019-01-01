Лучанин з інвалідністю отримав житло, на яке чекав 11 років

Володимир Балейко, який з 2008 року перебував на квартирному обліку, отримав житло.



Рішення про надання житла сьогодні, 23 жовтня, прийняли члени виконавчого комітету міської ради під час позачергового засідання, - йдеться на сайті



За словами начальника відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Геннадія Козюти, надійшло звернення від Волинської обласної ради з проханням надати однокімнатну квартиру на вулиці Ковельській, 29 житловою площею 22, 5 кв.м , загальною площею 43, 9 кв.м особі з інвалідністю Балейку Володимиру Федоровичу.







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