вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині працює соціальне таксі

У громаді на Волині працює соціальне таксі
У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любешівської селищної ради ввели транспортну соціальну послугу «соціальне таксі».

Про це повідомляє Любешівська селищна рада ОТГ.

Ця послуга надана особам з інвалідністю 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, або мають утруднення в пересуванні, для здійснення поїздок до наступних соціально - значимих об'єктів інфраструктури.

А саме:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
- органи судової влади і прокуратури;
- установи соціального захисту та соціального обслуговування населення;
- установи охорони здоров'я;
- установи культури, освіти;
- лікувально-профілактичні заклади;
- житлово-комунальні установи;
- вокзали;
- інші заклади, установи тощо.

Зазначають, не перевозять до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів соціальної послуги.

Також отримувачі транспортної послуги не повинні мати в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, в тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення.

Для отримання послуги «Соціальне таксі» можна звернутися в територіальний центр в робочі дні з 9-ої до 17-ої (у п’ятницю – до 16-ї )години за телефонами: 2-22-56 та 0952606867.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: соціальні таксі, Любешівська селищна рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Вихідні на Різдво: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 19:48
У громаді на Волині працює соціальне таксі
Сьогодні, 19:40
Волинські медики розповіли, чи безпечно ходити з оголеними кісточками восени
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, коли в обіг випустять банкноту в 1 тисячу гривень
Сьогодні, 20:42
 0
Волинянин обікрав колишню дружину, винісши з квартири «ювелірку»
Сьогодні, 20:35
 0
Судитимуть чоловіка, який через Волинь до Білорусі намагався незаконно вивезти запчастини до літаків
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня
Сьогодні, 20:05
 0
У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿