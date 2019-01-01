У громаді на Волині працює соціальне таксі
Сьогодні, 19:40
У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любешівської селищної ради ввели транспортну соціальну послугу «соціальне таксі».
Про це повідомляє Любешівська селищна рада ОТГ.
Ця послуга надана особам з інвалідністю 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, або мають утруднення в пересуванні, для здійснення поїздок до наступних соціально - значимих об'єктів інфраструктури.
А саме:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
- органи судової влади і прокуратури;
- установи соціального захисту та соціального обслуговування населення;
- установи охорони здоров'я;
- установи культури, освіти;
- лікувально-профілактичні заклади;
- житлово-комунальні установи;
- вокзали;
- інші заклади, установи тощо.
Зазначають, не перевозять до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів соціальної послуги.
Також отримувачі транспортної послуги не повинні мати в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, в тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення.
Для отримання послуги «Соціальне таксі» можна звернутися в територіальний центр в робочі дні з 9-ої до 17-ої (у п’ятницю – до 16-ї )години за телефонами: 2-22-56 та 0952606867.
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Про це повідомляє Любешівська селищна рада ОТГ.
Ця послуга надана особам з інвалідністю 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, або мають утруднення в пересуванні, для здійснення поїздок до наступних соціально - значимих об'єктів інфраструктури.
А саме:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
- органи судової влади і прокуратури;
- установи соціального захисту та соціального обслуговування населення;
- установи охорони здоров'я;
- установи культури, освіти;
- лікувально-профілактичні заклади;
- житлово-комунальні установи;
- вокзали;
- інші заклади, установи тощо.
Зазначають, не перевозять до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів соціальної послуги.
Також отримувачі транспортної послуги не повинні мати в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, в тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення.
Для отримання послуги «Соціальне таксі» можна звернутися в територіальний центр в робочі дні з 9-ої до 17-ої (у п’ятницю – до 16-ї )години за телефонами: 2-22-56 та 0952606867.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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