У громаді на Волині працює соціальне таксі





Про це повідомляє



Ця послуга надана особам з інвалідністю 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, або мають утруднення в пересуванні, для здійснення поїздок до наступних соціально - значимих об'єктів інфраструктури.



А саме:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

- органи судової влади і прокуратури;

- установи соціального захисту та соціального обслуговування населення;

- установи охорони здоров'я;

- установи культури, освіти;

- лікувально-профілактичні заклади;

- житлово-комунальні установи;

- вокзали;

- інші заклади, установи тощо.



Зазначають, не перевозять до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів соціальної послуги.



Також отримувачі транспортної послуги не повинні мати в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, в тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення.



Для отримання послуги «Соціальне таксі» можна звернутися в територіальний центр в робочі дні з 9-ої до 17-ої (у п’ятницю – до 16-ї )години за телефонами: 2-22-56 та 0952606867.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любешівської селищної ради ввели транспортну соціальну послугу «соціальне таксі».Про це повідомляє Любешівська селищна рада ОТГ. Ця послуга надана особам з інвалідністю 1 та 2 груп та дітям з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, або мають утруднення в пересуванні, для здійснення поїздок до наступних соціально - значимих об'єктів інфраструктури.А саме:- органи державної влади та органи місцевого самоврядування;- органи судової влади і прокуратури;- установи соціального захисту та соціального обслуговування населення;- установи охорони здоров'я;- установи культури, освіти;- лікувально-профілактичні заклади;- житлово-комунальні установи;- вокзали;- інші заклади, установи тощо.Зазначають, не перевозять до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів соціальної послуги.Також отримувачі транспортної послуги не повинні мати в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, в тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення.Для отримання послуги «Соціальне таксі» можна звернутися в територіальний центр в робочі дні з 9-ої до 17-ої (у п’ятницю – до 16-ї )години за телефонами: 2-22-56 та 0952606867.

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