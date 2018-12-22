вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі

На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі
У пункті пропуску "Ягодин" правоохоронці викрили незаконне переправлення іноземки через держкордон України.

Подія сталась у понеділок 21 жовтня близько 5 години, - пише ГУНП у Волинській області.

Встановили, що 48-річний іноземець, намагався провезти через держкордон України в Республіку Польща 74-річну громадянку Республіки Афганістан по паспорту, котрий належить іншій особі. Окрім того, чоловік за допомогою третіх осіб, домовився про підроблення дата-штампа у паспорті щодо перетину кордону на в’їзд в Україну.

Наразі вирішують питання щодо оголошення чоловіку про підозру у скоєних злочинах, передбачених ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального Кодексу України.

Досудове слідство триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: іноземець, Ягодин, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє лікарів відповідатимуть за смерть породіллі на Львівщині
Сьогодні, 17:50
Лучанин з інвалідністю отримав житло, на яке чекав 11 років
Сьогодні, 17:32
На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі
Сьогодні, 17:25
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Сьогодні, 17:14
На Волині зіткнулись Skoda і Opel. ФОТО
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
На Волині затримали іноземця з холодною зброєю На Волині затримали іноземця з холодною зброєю
16 квітень, 14:24
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
06 квітень, 13:35
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
Суд взяв під варту волинського работорговця Суд взяв під варту волинського работорговця
10 серпень, 2018, 05:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє лікарів відповідатимуть за смерть породіллі на Львівщині
Сьогодні, 17:50
 0
Лучанин з інвалідністю отримав житло, на яке чекав 11 років
Сьогодні, 17:32
 0
На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі
Сьогодні, 17:25
 0
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
На Волині зіткнулись Skoda і Opel. ФОТО
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿