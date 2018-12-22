На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі
Сьогодні, 17:25
У пункті пропуску "Ягодин" правоохоронці викрили незаконне переправлення іноземки через держкордон України.
Подія сталась у понеділок 21 жовтня близько 5 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Встановили, що 48-річний іноземець, намагався провезти через держкордон України в Республіку Польща 74-річну громадянку Республіки Афганістан по паспорту, котрий належить іншій особі. Окрім того, чоловік за допомогою третіх осіб, домовився про підроблення дата-штампа у паспорті щодо перетину кордону на в’їзд в Україну.
Наразі вирішують питання щодо оголошення чоловіку про підозру у скоєних злочинах, передбачених ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального Кодексу України.
Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Подія сталась у понеділок 21 жовтня близько 5 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Встановили, що 48-річний іноземець, намагався провезти через держкордон України в Республіку Польща 74-річну громадянку Республіки Афганістан по паспорту, котрий належить іншій особі. Окрім того, чоловік за допомогою третіх осіб, домовився про підроблення дата-штампа у паспорті щодо перетину кордону на в’їзд в Україну.
Наразі вирішують питання щодо оголошення чоловіку про підозру у скоєних злочинах, передбачених ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального Кодексу України.
Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Троє лікарів відповідатимуть за смерть породіллі на Львівщині
Сьогодні, 17:50
Лучанин з інвалідністю отримав житло, на яке чекав 11 років
Сьогодні, 17:32
На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі
Сьогодні, 17:25
Волинянин вирощує екзотичних птахів. ФОТО
Сьогодні, 17:14
На Волині зіткнулись Skoda і Opel. ФОТО
Сьогодні, 17:12