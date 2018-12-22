На «Ягодині» викрили іноземця, який під чужим паспортом намагався провезти пенсіонерку до Польщі

У пункті пропуску "Ягодин" правоохоронці викрили незаконне переправлення іноземки через держкордон України.Подія сталась у понеділок 21 жовтня близько 5 години, - пише ГУНП у Волинській області.Встановили, що 48-річний іноземець, намагався провезти через держкордон України в Республіку Польща 74-річну громадянку Республіки Афганістан по паспорту, котрий належить іншій особі. Окрім того, чоловік за допомогою третіх осіб, домовився про підроблення дата-штампа у паспорті щодо перетину кордону на в’їзд в Україну.Наразі вирішують питання щодо оголошення чоловіку про підозру у скоєних злочинах, передбачених ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через державний кордон України) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального Кодексу України.Досудове слідство триває.