Троє лікарів відповідатимуть за смерть породіллі на Львівщині
Сьогодні, 17:50
На Львівщині правоохоронці повідомили трьом лікарям про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 32-річної породіллі.
У поліцію 6 березня 2018 року надійшло повідомлення про те, що «через недбалість лікарів у районній лікарні після пологів померла жінка», - пише ГУНП у Львівській області.
Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 5 березня 2018 року близько 17.00 у пологовому відділенні однієї з центральних районних лікарень на Львівщині 32-річна мешканка одного з сіл народила здорову дитину (дівчинку), після чого стан жінки погіршився і, вже о 22.20 того ж дня, вона померла у лікарні.
21 жовтня правоохоронці повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення трьом жителям райцентру - лікарям акушерам-гінекологам пологового відділення лікарні, котрі надавали породіллі медичну допомогу.
Досудове розслідування триває.
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У поліцію 6 березня 2018 року надійшло повідомлення про те, що «через недбалість лікарів у районній лікарні після пологів померла жінка», - пише ГУНП у Львівській області.
Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 5 березня 2018 року близько 17.00 у пологовому відділенні однієї з центральних районних лікарень на Львівщині 32-річна мешканка одного з сіл народила здорову дитину (дівчинку), після чого стан жінки погіршився і, вже о 22.20 того ж дня, вона померла у лікарні.
21 жовтня правоохоронці повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення трьом жителям райцентру - лікарям акушерам-гінекологам пологового відділення лікарні, котрі надавали породіллі медичну допомогу.
Досудове розслідування триває.
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