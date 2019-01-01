Троє лікарів відповідатимуть за смерть породіллі на Львівщині

На Львівщині правоохоронці повідомили трьом лікарям про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 32-річної породіллі.У поліцію 6 березня 2018 року надійшло повідомлення про те, що «через недбалість лікарів у районній лікарні після пологів померла жінка», - пише ГУНП у Львівській області.Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 5 березня 2018 року близько 17.00 у пологовому відділенні однієї з центральних районних лікарень на Львівщині 32-річна мешканка одного з сіл народила здорову дитину (дівчинку), після чого стан жінки погіршився і, вже о 22.20 того ж дня, вона померла у лікарні.21 жовтня правоохоронці повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення трьом жителям райцентру - лікарям акушерам-гінекологам пологового відділення лікарні, котрі надавали породіллі медичну допомогу.Досудове розслідування триває.