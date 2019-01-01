Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня





У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень – +20…+22. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень – +20…+22. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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