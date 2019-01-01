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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешеві опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +8…+10 градусів, удень – +20…+22. Вітер східний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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