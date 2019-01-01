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У Ковелі 81-річна жінка розбила голову через собаку на дорозі

У Ковелі 81-річна жінка розбила голову через собаку на дорозі
У селі Поворську на вулиці Остаплюка в обідню пору мотоцикліст допустив наїзд на собаку, яка раптово вибігла на дорогу.

Внаслідок удару мотоцикл перекинувся, а його 81-річна пасажирка отримала закриту черепно-мозкову травму, забій та крововилив головного мозку. Мотоцикліст постраждав менше, - повідомляє Район. Ковель.

Ковельський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду на мотоцикл марки "Viper", під колеса якого потрапила собака, наклали арешт. Транспортний засіб, як речовий доказ, зберігається на території арештмайданчику відділу поліції.

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Теги: Ковель, мотоцикл, постраждала
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