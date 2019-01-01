У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО





Які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон та чи існує загроза для існування малого бізнесу?



Про касові апарати, кешбеки та чеки дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.









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