У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Що спровокувало людей вийти до стін парламенту та чим загрожує «касовий» майдан?
Які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон та чи існує загроза для існування малого бізнесу?
Про касові апарати, кешбеки та чеки дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон та чи існує загроза для існування малого бізнесу?
Про касові апарати, кешбеки та чеки дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть чоловіка, який через Волинь до Білорусі намагався незаконно вивезти запчастини до літаків
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 24 жовтня
Сьогодні, 20:05
У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Вихідні на Різдво: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 19:48
У громаді на Волині працює соціальне таксі
Сьогодні, 19:40