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У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО

У волинському ток-шоу розмовлятимуть, яких змін чекати у малому бізнесі. АНОНС. ВІДЕО
Що спровокувало людей вийти до стін парламенту та чим загрожує «касовий» майдан?

Які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон та чи існує загроза для існування малого бізнесу?

Про касові апарати, кешбеки та чеки дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.




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Теги: нові правила, ФОПи, зміни, Протилежний погляд
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