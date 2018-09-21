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У волинській громаді будують нову амбулаторію

У волинській громаді будують нову амбулаторію
У Колодяжненській громаді розпочали нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Про це йдеться на сайті громади.

Будівництво проводять за рахунок державного бюджету та спів фінансування з місцевим бюджетом. З робочим візитом в Уховецьку побував сільський голова Віталій Кашик.

Він відвідав об'єкт та проінспектував хід будівельних робіт.

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Теги: амбулаторія, будівництво, Ковельський район
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