У волинській громаді будують нову амбулаторію
Сьогодні, 18:49
У Колодяжненській громаді розпочали нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Про це йдеться на сайті громади.
Будівництво проводять за рахунок державного бюджету та спів фінансування з місцевим бюджетом. З робочим візитом в Уховецьку побував сільський голова Віталій Кашик.
Він відвідав об'єкт та проінспектував хід будівельних робіт.
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Про це йдеться на сайті громади.
Будівництво проводять за рахунок державного бюджету та спів фінансування з місцевим бюджетом. З робочим візитом в Уховецьку побував сільський голова Віталій Кашик.
Він відвідав об'єкт та проінспектував хід будівельних робіт.
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