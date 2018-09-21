У волинській громаді будують нову амбулаторію





Про це йдеться на



Будівництво проводять за рахунок державного бюджету та спів фінансування з місцевим бюджетом. З робочим візитом в Уховецьку побував сільський голова Віталій Кашик.



Він відвідав об'єкт та проінспектував хід будівельних робіт.

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