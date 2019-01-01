Вихідні на Різдво: скільки відпочиватимуть українці
Сьогодні, 19:48
У Кабінеті міністрів ухвалили рішення рекомендувати компаніям, установам та організаціям зробити перенесення робочих днів задля збільшення вихідних на різдвяні свята.
Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає ТСН.
Зокрема, пропонують перенести робочий понеділок, 6 січня 2020 року, на суботу, 11 січня 2020 року. Таким чином на Різдво в українців буде чотири вихідні поспіль - 4, 5, 6 та 7 січня.
Новий рік, 1 січня, припадає на середу, посеред тижня. Тому перенесення робочих днів не планується.
Зазначимо, що 7 січня Різдво Христове відзначають українські християни східного обряду. А ось ще один найближчий вихідний (державне свято) буде в середу, 25 грудня, коли Різдво святкуватимуть українські християни західного обряду.
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Про це за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає ТСН.
Зокрема, пропонують перенести робочий понеділок, 6 січня 2020 року, на суботу, 11 січня 2020 року. Таким чином на Різдво в українців буде чотири вихідні поспіль - 4, 5, 6 та 7 січня.
Новий рік, 1 січня, припадає на середу, посеред тижня. Тому перенесення робочих днів не планується.
Зазначимо, що 7 січня Різдво Христове відзначають українські християни східного обряду. А ось ще один найближчий вихідний (державне свято) буде в середу, 25 грудня, коли Різдво святкуватимуть українські християни західного обряду.
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