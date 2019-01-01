24 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Олександр Мишковець (на фото).
Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та заступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.
Іменини 24 жовтня відзначають ті, кого звати Зінаїда та Пилип.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні у світі святкують день народження Організації Об’єднаних Націй. Саме 24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об’єднаних Націй.
Щорічне проведення Тижня роззброєння, що починається в день річниці заснування Організації Об’єднаних Націй, передбачено в Заключному документі спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1978 року, присвяченій роззброєнню. Тиждень роззброєння проходить кожен рік з 24 по 30 жовтня.
У Луцьку цього дня у 2010 році в замку Любарта відкрили меморіальну дошку українському гетьману Івану Виговському.
24 жовтня 2002 року серед газет області з’явилося нове рекламно-інформаційне видання — «Афіша Волині».
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Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та заступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.
Іменини 24 жовтня відзначають ті, кого звати Зінаїда та Пилип.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Сьогодні у світі святкують день народження Організації Об’єднаних Націй. Саме 24 жовтня 1945 року, після того, як більшість держав-засновників ратифікували договір про створення всесвітнього органа, була офіційно створена Організація Об’єднаних Націй.
Щорічне проведення Тижня роззброєння, що починається в день річниці заснування Організації Об’єднаних Націй, передбачено в Заключному документі спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1978 року, присвяченій роззброєнню. Тиждень роззброєння проходить кожен рік з 24 по 30 жовтня.
У Луцьку цього дня у 2010 році в замку Любарта відкрили меморіальну дошку українському гетьману Івану Виговському.
24 жовтня 2002 року серед газет області з’явилося нове рекламно-інформаційне видання — «Афіша Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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