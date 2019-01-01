У волинському місті встановили першу станцію, яка спостерігатиме за якістю повітря
Сьогодні, 21:58
У Нововолинську встановили першу станцію моніторингу якості атмосферного повітря.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Борис Бабійчук.
За словами Бориса Бабійчука, першу приватну станцію моніторингу якості атмосферного повітря встановили небайдужі мешканці.
Датчик встановили у 15-у мікрорайоні міста та підключили до глобальної мережі моніторингу.
Крім цього депутат запропонував збільшити кількість датчиків у місті: "Можна встановити, ще один, який буде заміряти NO2 (Оксид азоту) , C2H5OH (Етанол), H2 (Водень), NH3 (Аміак), CH4 (Метан), C3H8 (Пропан), C4H10 (Бутан)".
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Борис Бабійчук.
За словами Бориса Бабійчука, першу приватну станцію моніторингу якості атмосферного повітря встановили небайдужі мешканці.
Датчик встановили у 15-у мікрорайоні міста та підключили до глобальної мережі моніторингу.
Крім цього депутат запропонував збільшити кількість датчиків у місті: "Можна встановити, ще один, який буде заміряти NO2 (Оксид азоту) , C2H5OH (Етанол), H2 (Водень), NH3 (Аміак), CH4 (Метан), C3H8 (Пропан), C4H10 (Бутан)".
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