вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В українців - найнижча купівельна спроможність в Європі

В українців - найнижча купівельна спроможність в Європі
Україна зайняла останнє місце за рівнем купівельної спроможності громадян серед 42 країн Європи.

Про це свідчать результати дослідження GfK Purchaseing Power Europe 2019, - пише Agrigator.

Середній наявний дохід після вирахування податків на одного жителя Європи склав в 2019 році € 14739. При цьому, середньостатистичний українець оперує сумою €1830 (це у вісім разів менше, ніж в середньому по Європі).

«Шістнадцять країн, що розглядаються в дослідженні, мають купівельну спроможність на душу населення вище середнього, в той час як двадцять шість країн - нижче середнього показника по Європі. Україна посідає останнє місце за купівельною спроможністю», - йдеться в дослідженні.

При цьому наголошується, що чистий дохід серед 42 досліджених країн істотно відрізняється.

Найвища середня купівельна спроможність в Ліхтенштейні - € 67 550, в Швейцарії - € 42 067 і Люксембурзі - в € 35 096. Найнижча - в Молдові, Косово і Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рейтинг, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українців - найнижча купівельна спроможність в Європі
Сьогодні, 01:17
На Львівщині чадним газом отруїлися четверо студенток
Сьогодні, 00:06
24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні хочуть карати за образу вчителів
23 жовтень, 23:36
У Луцьку впав з висоти та сильно травмувався будівельник. ВІДЕО
23 жовтень, 22:59
Схожі новини
У рейтингу найбагатших можновладців України – двоє волинян У рейтингу найбагатших можновладців України – двоє волинян
14 січень, 2017, 18:45
Романюк – серед найбагатших мерів України Романюк – серед найбагатших мерів України
04 листопад, 2016, 14:26
Українці – у десятці найбідніших громадян світу Українці – у десятці найбідніших громадян світу
20 вересень, 2012, 10:44
Рейтинг найпопулярніших українських продуктових брендів Рейтинг найпопулярніших українських продуктових брендів
14 вересень, 2012, 14:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В українців - найнижча купівельна спроможність в Європі
Сьогодні, 01:17
 0
На Львівщині чадним газом отруїлися четверо студенток
Сьогодні, 00:06
 0
24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні хочуть карати за образу вчителів
23 жовтень, 23:36
 0
У Луцьку впав з висоти та сильно травмувався будівельник. ВІДЕО
23 жовтень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8
﻿