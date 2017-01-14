В українців - найнижча купівельна спроможність в Європі
Сьогодні, 01:17
Україна зайняла останнє місце за рівнем купівельної спроможності громадян серед 42 країн Європи.
Про це свідчать результати дослідження GfK Purchaseing Power Europe 2019, - пише Agrigator.
Середній наявний дохід після вирахування податків на одного жителя Європи склав в 2019 році € 14739. При цьому, середньостатистичний українець оперує сумою €1830 (це у вісім разів менше, ніж в середньому по Європі).
«Шістнадцять країн, що розглядаються в дослідженні, мають купівельну спроможність на душу населення вище середнього, в той час як двадцять шість країн - нижче середнього показника по Європі. Україна посідає останнє місце за купівельною спроможністю», - йдеться в дослідженні.
При цьому наголошується, що чистий дохід серед 42 досліджених країн істотно відрізняється.
Найвища середня купівельна спроможність в Ліхтенштейні - € 67 550, в Швейцарії - € 42 067 і Люксембурзі - в € 35 096. Найнижча - в Молдові, Косово і Україні.
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Про це свідчать результати дослідження GfK Purchaseing Power Europe 2019, - пише Agrigator.
Середній наявний дохід після вирахування податків на одного жителя Європи склав в 2019 році € 14739. При цьому, середньостатистичний українець оперує сумою €1830 (це у вісім разів менше, ніж в середньому по Європі).
«Шістнадцять країн, що розглядаються в дослідженні, мають купівельну спроможність на душу населення вище середнього, в той час як двадцять шість країн - нижче середнього показника по Європі. Україна посідає останнє місце за купівельною спроможністю», - йдеться в дослідженні.
При цьому наголошується, що чистий дохід серед 42 досліджених країн істотно відрізняється.
Найвища середня купівельна спроможність в Ліхтенштейні - € 67 550, в Швейцарії - € 42 067 і Люксембурзі - в € 35 096. Найнижча - в Молдові, Косово і Україні.
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