Апеляційний суд визнав законність повернення волинським лісівникам 40 гектарів землі

Апеляційний суд підтвердив законність рішення про повернення 40 гектарів земель до держлісфонду.Справу розглядали за позовом прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України за абсолютної підтримки державного підприємства «СЛАП «Рожищеагроліс», - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Позов спрямовали до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Рожищенської районної державної адміністрації, Копачівської сільської ради, фермерського господарства, якому лісові землі незаконно передали у користування.У суді першої інстанції – Господарському суді Волинської області – рішенням від 24 липня 2019 року вимоги позивача задовольнили в повному обсязі.Не погодившись із таким результатом судового розгляду, Головне управління Держгеокадастру у Волинській області на вказане рішення подали апеляційну скаргу.22 жовтня, Північно-західний апеляційний господарський суд проголосив постанову, якою апеляційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області відхили. Відповідно – залишили рішення Господарського суду Волинської області від 24.07.2019 без змін.Отже, спірні землі були і залишаються ділянками держлісфонду, на яких законно господарює державне підприємство «СЛАП «Рожищеагроліс».