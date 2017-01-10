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Апеляційний суд визнав законність повернення волинським лісівникам 40 гектарів землі

Апеляційний суд визнав законність повернення волинським лісівникам 40 гектарів землі
Апеляційний суд підтвердив законність рішення про повернення 40 гектарів земель до держлісфонду.

Справу розглядали за позовом прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України за абсолютної підтримки державного підприємства «СЛАП «Рожищеагроліс», - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Позов спрямовали до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Рожищенської районної державної адміністрації, Копачівської сільської ради, фермерського господарства, якому лісові землі незаконно передали у користування.

У суді першої інстанції – Господарському суді Волинської області – рішенням від 24 липня 2019 року вимоги позивача задовольнили в повному обсязі.

Не погодившись із таким результатом судового розгляду, Головне управління Держгеокадастру у Волинській області на вказане рішення подали апеляційну скаргу.

22 жовтня, Північно-західний апеляційний господарський суд проголосив постанову, якою апеляційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області відхили. Відповідно – залишили рішення Господарського суду Волинської області від 24.07.2019 без змін.

Отже, спірні землі були і залишаються ділянками держлісфонду, на яких законно господарює державне підприємство «СЛАП «Рожищеагроліс».

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Теги: Волинь, суд, ліс
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