Апеляційний суд визнав законність повернення волинським лісівникам 40 гектарів землі
Сьогодні, 22:30
Апеляційний суд підтвердив законність рішення про повернення 40 гектарів земель до держлісфонду.
Справу розглядали за позовом прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України за абсолютної підтримки державного підприємства «СЛАП «Рожищеагроліс», - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Позов спрямовали до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Рожищенської районної державної адміністрації, Копачівської сільської ради, фермерського господарства, якому лісові землі незаконно передали у користування.
У суді першої інстанції – Господарському суді Волинської області – рішенням від 24 липня 2019 року вимоги позивача задовольнили в повному обсязі.
Не погодившись із таким результатом судового розгляду, Головне управління Держгеокадастру у Волинській області на вказане рішення подали апеляційну скаргу.
22 жовтня, Північно-західний апеляційний господарський суд проголосив постанову, якою апеляційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області відхили. Відповідно – залишили рішення Господарського суду Волинської області від 24.07.2019 без змін.
Отже, спірні землі були і залишаються ділянками держлісфонду, на яких законно господарює державне підприємство «СЛАП «Рожищеагроліс».
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Справу розглядали за позовом прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України за абсолютної підтримки державного підприємства «СЛАП «Рожищеагроліс», - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.
Позов спрямовали до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Рожищенської районної державної адміністрації, Копачівської сільської ради, фермерського господарства, якому лісові землі незаконно передали у користування.
У суді першої інстанції – Господарському суді Волинської області – рішенням від 24 липня 2019 року вимоги позивача задовольнили в повному обсязі.
Не погодившись із таким результатом судового розгляду, Головне управління Держгеокадастру у Волинській області на вказане рішення подали апеляційну скаргу.
22 жовтня, Північно-західний апеляційний господарський суд проголосив постанову, якою апеляційну скаргу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області відхили. Відповідно – залишили рішення Господарського суду Волинської області від 24.07.2019 без змін.
Отже, спірні землі були і залишаються ділянками держлісфонду, на яких законно господарює державне підприємство «СЛАП «Рожищеагроліс».
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