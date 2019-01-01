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У Луцьку впав з висоти та сильно травмувався будівельник. ВІДЕО

У Луцьку впав з висоти та сильно травмувався будівельник. ВІДЕО
У Луцьку, на вулиці Привокзальній, де зводять новий житловий комплекс, постраждав будівельник.

Це трапилося в післяобідню пору 23 жовтня, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Робітник упав з висоти, отримав важкі травми. Його без свідомості госпіталізували до реанімації.

Колеги потерпілого ситуацію коментувати відмовляються. Не багатослівними були й керівники потерпілого.

Чоловік під наглядом лікарів. Розповідають, що у нього проламаний череп, крововиливи та численні забої.

Справою займаються слідчі. Перевіряють чи справді це нещасний випадок.

Правоохоронці, мають добу, аби визначити чи є тут ознаки кримінального правопорушення. Отже завтра буде відомо, впав чоловік з власної необережності чи не зовсім.

"У Луцьку, у вівторок, 23 жовтня, в післяобідню пору, на будівництві постраждав чоловік. Він впав з висоти і отримав численні травми. Нині потерпілий – у реанімації. Досі не опритомнів", – кажуть у приймальному відділені. На місці події працюють правоохоронці.


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Теги: Луцьк
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