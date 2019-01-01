У Луцьку впав з висоти та сильно травмувався будівельник. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку, на вулиці Привокзальній, де зводять новий житловий комплекс, постраждав будівельник.
Це трапилося в післяобідню пору 23 жовтня, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Робітник упав з висоти, отримав важкі травми. Його без свідомості госпіталізували до реанімації.
Колеги потерпілого ситуацію коментувати відмовляються. Не багатослівними були й керівники потерпілого.
Чоловік під наглядом лікарів. Розповідають, що у нього проламаний череп, крововиливи та численні забої.
Справою займаються слідчі. Перевіряють чи справді це нещасний випадок.
Правоохоронці, мають добу, аби визначити чи є тут ознаки кримінального правопорушення. Отже завтра буде відомо, впав чоловік з власної необережності чи не зовсім.
"У Луцьку, у вівторок, 23 жовтня, в післяобідню пору, на будівництві постраждав чоловік. Він впав з висоти і отримав численні травми. Нині потерпілий – у реанімації. Досі не опритомнів", – кажуть у приймальному відділені. На місці події працюють правоохоронці.
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Це трапилося в післяобідню пору 23 жовтня, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Робітник упав з висоти, отримав важкі травми. Його без свідомості госпіталізували до реанімації.
Колеги потерпілого ситуацію коментувати відмовляються. Не багатослівними були й керівники потерпілого.
Чоловік під наглядом лікарів. Розповідають, що у нього проламаний череп, крововиливи та численні забої.
Справою займаються слідчі. Перевіряють чи справді це нещасний випадок.
Правоохоронці, мають добу, аби визначити чи є тут ознаки кримінального правопорушення. Отже завтра буде відомо, впав чоловік з власної необережності чи не зовсім.
"У Луцьку, у вівторок, 23 жовтня, в післяобідню пору, на будівництві постраждав чоловік. Він впав з висоти і отримав численні травми. Нині потерпілий – у реанімації. Досі не опритомнів", – кажуть у приймальному відділені. На місці події працюють правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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