У Луцьку впав з висоти та сильно травмувався будівельник. ВІДЕО





Це трапилося в післяобідню пору 23 жовтня, - йдеться в сюжеті



Робітник упав з висоти, отримав важкі травми. Його без свідомості госпіталізували до реанімації.



Колеги потерпілого ситуацію коментувати відмовляються. Не багатослівними були й керівники потерпілого.



Чоловік під наглядом лікарів. Розповідають, що у нього проламаний череп, крововиливи та численні забої.



Справою займаються слідчі. Перевіряють чи справді це нещасний випадок.



Правоохоронці, мають добу, аби визначити чи є тут ознаки кримінального правопорушення. Отже завтра буде відомо, впав чоловік з власної необережності чи не зовсім.



"У Луцьку, у вівторок, 23 жовтня, в післяобідню пору, на будівництві постраждав чоловік. Він впав з висоти і отримав численні травми. Нині потерпілий – у реанімації. Досі не опритомнів", – кажуть у приймальному відділені. На місці події працюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Привокзальній, де зводять новий житловий комплекс, постраждав будівельник.Це трапилося в післяобідню пору 23 жовтня, - йдеться в сюжеті 12 каналу. Робітник упав з висоти, отримав важкі травми. Його без свідомості госпіталізували до реанімації.Колеги потерпілого ситуацію коментувати відмовляються. Не багатослівними були й керівники потерпілого.Чоловік під наглядом лікарів. Розповідають, що у нього проламаний череп, крововиливи та численні забої.Справою займаються слідчі. Перевіряють чи справді це нещасний випадок.Правоохоронці, мають добу, аби визначити чи є тут ознаки кримінального правопорушення. Отже завтра буде відомо, впав чоловік з власної необережності чи не зовсім."У Луцьку, у вівторок, 23 жовтня, в післяобідню пору, на будівництві постраждав чоловік. Він впав з висоти і отримав численні травми. Нині потерпілий – у реанімації. Досі не опритомнів", – кажуть у приймальному відділені. На місці події працюють правоохоронці.

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