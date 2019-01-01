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У Луцьку тисячі вірян відсвяткували день пам`яті Всіх Святих землі Волинської. ФОТО

У Луцьку тисячі вірян відсвяткували день пам`яті Всіх Святих землі Волинської. ФОТО
У Луцьку відзначили престольне свято Кафедрального собору Волинської єпархії Української Православної Церкви.

Божественну літургію у храмі Всіх Святих землі Волинської 23 жовтня очолив митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій, - йдеться на сайті Православна Волинь.

Митрополиту Сергію співслужили вікарій Тернопільської єпархії архієпископ Шумський Іов – ректор Почаївської духовної семінарії та керуючий Волинською єпархією УПЦ архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

Разом з архієреями за святковим Богослужінням молились сотні священнослужителів з Волинської та інших єпархій Української Православної Церкви та тисячі мирян – мешканців Луцька та гостей міста. Престольне торжество прикрашали своїм співом хор священників Волинської єпархії під керівництвом протодиякона Михайла Абрамчука та штатний хор Кафедрального собору, регентом якого є Марія Вислоцька.

Завершились торжества святковим многоліттям, опісля якого Митрополит Сергій привітав усіх присутніх зі святом, а керуючий Волинською єпархією подякував усім за молитви та побажав примножувати вірним чадам Церкви Христової вогонь благодаті Христової, тієї благодаті, якою були наповнені серця Усіх Святих землі Волинської.


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Теги: Луцьк, УПЦ
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