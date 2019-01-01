У Луцьку тисячі вірян відсвяткували день пам`яті Всіх Святих землі Волинської. ФОТО
Сьогодні, 02:13
У Луцьку відзначили престольне свято Кафедрального собору Волинської єпархії Української Православної Церкви.
Божественну літургію у храмі Всіх Святих землі Волинської 23 жовтня очолив митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій, - йдеться на сайті Православна Волинь.
Митрополиту Сергію співслужили вікарій Тернопільської єпархії архієпископ Шумський Іов – ректор Почаївської духовної семінарії та керуючий Волинською єпархією УПЦ архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Разом з архієреями за святковим Богослужінням молились сотні священнослужителів з Волинської та інших єпархій Української Православної Церкви та тисячі мирян – мешканців Луцька та гостей міста. Престольне торжество прикрашали своїм співом хор священників Волинської єпархії під керівництвом протодиякона Михайла Абрамчука та штатний хор Кафедрального собору, регентом якого є Марія Вислоцька.
Завершились торжества святковим многоліттям, опісля якого Митрополит Сергій привітав усіх присутніх зі святом, а керуючий Волинською єпархією подякував усім за молитви та побажав примножувати вірним чадам Церкви Христової вогонь благодаті Христової, тієї благодаті, якою були наповнені серця Усіх Святих землі Волинської.
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Божественну літургію у храмі Всіх Святих землі Волинської 23 жовтня очолив митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій, - йдеться на сайті Православна Волинь.
Митрополиту Сергію співслужили вікарій Тернопільської єпархії архієпископ Шумський Іов – ректор Почаївської духовної семінарії та керуючий Волинською єпархією УПЦ архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Разом з архієреями за святковим Богослужінням молились сотні священнослужителів з Волинської та інших єпархій Української Православної Церкви та тисячі мирян – мешканців Луцька та гостей міста. Престольне торжество прикрашали своїм співом хор священників Волинської єпархії під керівництвом протодиякона Михайла Абрамчука та штатний хор Кафедрального собору, регентом якого є Марія Вислоцька.
Завершились торжества святковим многоліттям, опісля якого Митрополит Сергій привітав усіх присутніх зі святом, а керуючий Волинською єпархією подякував усім за молитви та побажав примножувати вірним чадам Церкви Христової вогонь благодаті Христової, тієї благодаті, якою були наповнені серця Усіх Святих землі Волинської.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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