На Закарпатті зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців





Студенти спілкувалися з хворим, якого госпіталізували раніше, - пише



Як і перший хворий, усі вони з Індії.



Як зазначають медики, носійство може бути довго- і короткостроковим: близько двох тижнів – місяця, а в деяких випадках – навіть півроку. Це не означає, що вони обов’язково захворіють, але вони небезпечні для навколишніх. У носія збудника може бути міцний імунітет і він не захворіє, але він виділяє збудник у зовнішнє середовище, і люди зі слабким імунітетом, що не мають щеплення, можуть заразитися і захворіти. Зараз чекаємо на їх госпіталізацію, і тільки після огляду лікарів можна буде сказати: хворі вони чи є носіями цієї інфекції.



Загальна кількість випадків дифтерії в Ужгороді сягнула 15 осіб, троє з них уже в лікарні. До цього дифтерії в Закарпатській області не було з 2011 року.

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