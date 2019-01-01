На Закарпатті зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців
Сьогодні, 04:05
В Ужгородському національному університеті виявили 12 носіїв токсигенного штаму збудника дифтерії серед студентів.
Студенти спілкувалися з хворим, якого госпіталізували раніше, - пише Вголос.
Як і перший хворий, усі вони з Індії.
Як зазначають медики, носійство може бути довго- і короткостроковим: близько двох тижнів – місяця, а в деяких випадках – навіть півроку. Це не означає, що вони обов’язково захворіють, але вони небезпечні для навколишніх. У носія збудника може бути міцний імунітет і він не захворіє, але він виділяє збудник у зовнішнє середовище, і люди зі слабким імунітетом, що не мають щеплення, можуть заразитися і захворіти. Зараз чекаємо на їх госпіталізацію, і тільки після огляду лікарів можна буде сказати: хворі вони чи є носіями цієї інфекції.
Загальна кількість випадків дифтерії в Ужгороді сягнула 15 осіб, троє з них уже в лікарні. До цього дифтерії в Закарпатській області не було з 2011 року.
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Студенти спілкувалися з хворим, якого госпіталізували раніше, - пише Вголос.
Як і перший хворий, усі вони з Індії.
Як зазначають медики, носійство може бути довго- і короткостроковим: близько двох тижнів – місяця, а в деяких випадках – навіть півроку. Це не означає, що вони обов’язково захворіють, але вони небезпечні для навколишніх. У носія збудника може бути міцний імунітет і він не захворіє, але він виділяє збудник у зовнішнє середовище, і люди зі слабким імунітетом, що не мають щеплення, можуть заразитися і захворіти. Зараз чекаємо на їх госпіталізацію, і тільки після огляду лікарів можна буде сказати: хворі вони чи є носіями цієї інфекції.
Загальна кількість випадків дифтерії в Ужгороді сягнула 15 осіб, троє з них уже в лікарні. До цього дифтерії в Закарпатській області не було з 2011 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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