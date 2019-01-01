Півзахисника «Волині» назвали найкращим гравцем туру

Відразу троє футболістів «Волині» потрапили до числа найкращих гравців 14-го туру Першої ліги.Про це повідомляє прес-служба луцького футбольного клубу.Так, видання «FootBoom» включило до свого складу найкращих автора «дубля» у цьому матчі, а також нападника «Волині», який забив перший наш гол, а також заробив пенальті та червону картку дляв кульмінаційний момент гри. А от «Спорт Арена» визнала Дениса Кожанова найкращим у турі. Разом з тим, нашого кращого бомбардира разом ізвключили до символічної збірної туру.Ось що писали журналісти видання «Спорт Арена» про гравців футбольного клубу "Волинь":Чергова прекрасна гра Кожанова – інколи самого класу, досвіду та швидкості лідера «Волині» вистачає для того, щоб робити різницю та здобувати очки. У Горішніх Плавнях у Дениса не дуже пішли стандарти (згадаймо розкішний штрафний, який він не реалізував), зате він реалізував пенальті й винятково холоднокровно реалізував свій шанс, після передачі Чачуа опинившись на місці форварда. Дубль Кожанова – це якраз те, що і є різницею між трьома очками та одним для «Хрестоносців» у звітному турі.Не все виходило у лучан в Горішніх Плавнях – навіть довелося вдаватися до поспішних замін із перестановками схеми. І ми вимушені констатувати: це суттєво посприяло переможному результату. З виходом іранця Сіаваша атаки «Волині» стали конкретнішими. Хагназарі міг забивати сам (згадаймо неточний удар головою з вбивчої позиції), зате більше відзначився в підіграші. Саме він запресингував захисника, із чого почалася третя результативна атака. Він же нав’язав боротьбу супернику, після чого м’яч відскочив під четвертий гол. Це не є безпосередніми расистами, але без цих дій гольові атаки могли б не відбутися».