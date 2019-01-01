З Instagram заберуть фільтри з масками краси, що провокують психічний розлад





Загалом у минулому році маски, що змінюють обличчя використовували понад мільярд людей, - пише



Платформа доповненої реальності Spark AR, яка створює фільтри, заявила, що видалить всі ефекти, які імітують зміни як після пластики, з галереї Instagram.



Компанія провела дослідження за 2018 рік і з’ясувала, що такі фільтри призводять до явища, що зветься "тілесний дисморфічний розлад Snapchat". Це психічний розлад, при якому людина дуже стривожена через деякі навіть незначні дефекти обличчя та тіла.



Особливо негативно маски можуть впливати на психіку підлітків або дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальна мережа Instagram вирішила відмовитись від масок краси, які створюють ефект ніби користувач переніс пластичну операцію.Загалом у минулому році маски, що змінюють обличчя використовували понад мільярд людей, - пише Техно24 Платформа доповненої реальності Spark AR, яка створює фільтри, заявила, що видалить всі ефекти, які імітують зміни як після пластики, з галереї Instagram.Компанія провела дослідження за 2018 рік і з’ясувала, що такі фільтри призводять до явища, що зветься "тілесний дисморфічний розлад Snapchat". Це психічний розлад, при якому людина дуже стривожена через деякі навіть незначні дефекти обличчя та тіла.Особливо негативно маски можуть впливати на психіку підлітків або дітей.

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