вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 24 жовтня

Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.739, а продаж – 25.132.

Євро при купівлі становить – 27.353, продажу – 27.974.

Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.996, продаж – 6.616.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перекинулася вантажівка зі щебенем
Сьогодні, 09:30
24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 24 жовтня
Сьогодні, 09:10
В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*
Сьогодні, 08:57
У Луцьку склали адмінпротоколи на паліїв сухого листя
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 23 жовтня Курс валют у Луцьку на 23 жовтня
23 жовтень, 10:06
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
22 жовтень, 08:33
Курс валют у Луцьку на 18 жовтня Курс валют у Луцьку на 18 жовтня
18 жовтень, 08:35
Курс валют у Луцьку на 14 жовтня Курс валют у Луцьку на 14 жовтня
14 жовтень, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію
Сьогодні, 10:26
 0
У Нововолинську встановили приватну станцію для моніторингу якості повітря
Сьогодні, 10:16
 0
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
Сьогодні, 09:53
 0
У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿