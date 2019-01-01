У Луцьку звільнений майстер без вищої освіти хоче повернутися в училище через суд. ВІДЕО





Історію розповідають журналісти Сфери.ТВ, – пише



Понад чотири роки колектив Луцького вищого професійного училища очолює Володимир Романюк. Директор запевняє: донедавна навіть не підозрював, що поряд з іншим матиме клопіт з колишнім працівником цього навчального закладу Валерієм Білоусом. Останнього, до слова, звільнив ще попередній керівник ВПУ.



Володимир Романюк каже: не може поновити на роботі Валерія Білоуса через те, що він не має вищої освіти, яка необхідна для проведення теоретичних курсів. Також цю кандидатуру на погодження має подати старший майстер та профільний заступник директора. Обоє освітян, запевняє Володимир Романюк, проти поновлення Валерія Білоуса. Та найголовніше – це діти.



Натомість сам позивач Валерій Білоус вважає, що його звільнили незаконно і зобов’язані поновити на посаді.



На днях головуюча у справі Валентина Кирилюк мала заслухати позиції сторін за позовом. Щоправда, на судове засідання не з’явився представник позивача. У клопотанні просить відкласти слухання справи. Відтак, справу по суті розглядатимуть наприкінці листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майстер виробничого навчання, якого раніше звільнили за систематичне порушення трудової дисципліни, прагне поновитися на роботі через суд. Натомість вище професійне училище проти такого підходу до навчального процесу, адже йдеться про освіту дітей.Історію розповідають журналісти Сфери.ТВ, – пише Конкурент Понад чотири роки колектив Луцького вищого професійного училища очолює. Директор запевняє: донедавна навіть не підозрював, що поряд з іншим матиме клопіт з колишнім працівником цього навчального закладу. Останнього, до слова, звільнив ще попередній керівник ВПУ.Володимир Романюк каже: не може поновити на роботі Валерія Білоуса через те, що він не має вищої освіти, яка необхідна для проведення теоретичних курсів. Також цю кандидатуру на погодження має подати старший майстер та профільний заступник директора. Обоє освітян, запевняє Володимир Романюк, проти поновлення Валерія Білоуса. Та найголовніше – це діти.Натомість сам позивач Валерій Білоус вважає, що його звільнили незаконно і зобов’язані поновити на посаді.На днях головуюча у справімала заслухати позиції сторін за позовом. Щоправда, на судове засідання не з’явився представник позивача. У клопотанні просить відкласти слухання справи. Відтак, справу по суті розглядатимуть наприкінці листопада.

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