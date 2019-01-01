вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку звільнений майстер без вищої освіти хоче повернутися в училище через суд. ВІДЕО

У Луцьку звільнений майстер без вищої освіти хоче повернутися в училище через суд. ВІДЕО
Майстер виробничого навчання, якого раніше звільнили за систематичне порушення трудової дисципліни, прагне поновитися на роботі через суд. Натомість вище професійне училище проти такого підходу до навчального процесу, адже йдеться про освіту дітей.

Історію розповідають журналісти Сфери.ТВ, – пише Конкурент.

Понад чотири роки колектив Луцького вищого професійного училища очолює Володимир Романюк. Директор запевняє: донедавна навіть не підозрював, що поряд з іншим матиме клопіт з колишнім працівником цього навчального закладу Валерієм Білоусом. Останнього, до слова, звільнив ще попередній керівник ВПУ.

Володимир Романюк каже: не може поновити на роботі Валерія Білоуса через те, що він не має вищої освіти, яка необхідна для проведення теоретичних курсів. Також цю кандидатуру на погодження має подати старший майстер та профільний заступник директора. Обоє освітян, запевняє Володимир Романюк, проти поновлення Валерія Білоуса. Та найголовніше – це діти.

Натомість сам позивач Валерій Білоус вважає, що його звільнили незаконно і зобов’язані поновити на посаді.

На днях головуюча у справі Валентина Кирилюк мала заслухати позиції сторін за позовом. Щоправда, на судове засідання не з’явився представник позивача. У клопотанні просить відкласти слухання справи. Відтак, справу по суті розглядатимуть наприкінці листопада.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, училище, суд, звільнений майстер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
Сьогодні, 12:29
Волинь – проти «формули Штайнмаєра»: Зеленському надішлють конкретні вимоги
Сьогодні, 12:25
У Луцьку звільнений майстер без вищої освіти хоче повернутися в училище через суд. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 11:43
Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років Чоловік, який у Луцьку зарізав свого знайомого, сяде у тюрму на 7 років
21 жовтень, 11:06
У Луцьку підприємці судяться через секс-шоп «Казанова» і магазин ритуальних послуг У Луцьку підприємці судяться через секс-шоп «Казанова» і магазин ритуальних послуг
15 жовтень, 20:05
Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років Волинянин, який зарізав 24-річного лучанина, проведе у в'язниці 11 років
11 жовтень, 19:14
Вдарив ножем у груди: у Луцьку серійний злодій напав на чоловіка Вдарив ножем у груди: у Луцьку серійний злодій напав на чоловіка
09 жовтень, 09:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше опублікували столітнє фото Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 13:36
 0
Судили волинянина-контрабандист, який хотів за 200 доларів підкупити прикордонника
Сьогодні, 13:25
 0
«Укрзалізниця» скоригувала графік руху поїздів через перехід на зимовий час
Сьогодні, 13:14
 0
«Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін
Сьогодні, 13:00
 0
Волинські лікарі провели складну операцію на сечовому міхурі
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8
﻿