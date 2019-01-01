24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті
Сьогодні, 09:17
24 жовтня православні вшановують святого Пилипа Диякона.
Як свідчать церковні легенди, апостол Пилип був родом з Кесарії Палестинської і за час своїх подорожей після відходу з Єрусалиму зробив чимало чудес, виганяв нечистих духів, зціляв кульгавих, проповідував християнство і хрестив багатьох язичників. У Пилипа було чотири дочки, які володіли даром передбачення, - пише РБК Україна.
Заборони та повір'я:
За народним календарем день Пилипа ставав початком похолодання, на дорогах з'являлося бездоріжжя, яке тоді називали канителлю чи тяганиною. Звідси прийшов вираз "годі тяганини" - тобто не дивлячись на брудну дорогу потрібно було вирушати в дорогу, адже очікування може привести тільки до погіршення умов.
Вважалося, що в цей день не можна лінуватися, але слід проявляти завзятість у всіх задуманих справах - тоді обов'язково можна домогтися високого результату та успіху. А на ледачих чекали втрати в грошах та невдачі.
Також вірили, що це свято - вдалий час для лікування, а замовляння від хвороб набувають великої силу. Наші пращури на Пилипа ходили в церкву і молили святого про зцілення - вірили, що тоді хвороби швидко відступлять і незабаром настане одужання.
Також в цей день просили Бога захистити від нечистого і лихого ока заздрісників - православні просили апостола, який прославився вмінням виганяти бісів, вберегти їх від злих духів.
Побутувало повір'я, що якщо на Пилипа повний місяць, що потрібно дивлячись на нього потримати в руках гаманець або гроші - тоді можна зберегти достаток і уникнути можливих фінансових втрат.
З місяцем пов'язано ще одне правило, і воно стосується жінок. Для збереження краси не можна, щоб на сплячу потрапляло місячне світло або промені.
А ще у повний місяць на Пилипа заборонялося стригти волосся і нігті - порушення цього правила обіцяло великі біди зі здоров'ям.
Головні прикмети у день Пилипа:
Якщо у це свято місяць ясний, значить скоро вдарять морози;
Якщо 24 жовтня спускається туман - буде відлига;
Північний вітер також обіцяв значне похолодання;
Якщо у цей день білки, миші та кроти роблять великі запаси корму для себе, що зима повинна бути дуже суворою.
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Як свідчать церковні легенди, апостол Пилип був родом з Кесарії Палестинської і за час своїх подорожей після відходу з Єрусалиму зробив чимало чудес, виганяв нечистих духів, зціляв кульгавих, проповідував християнство і хрестив багатьох язичників. У Пилипа було чотири дочки, які володіли даром передбачення, - пише РБК Україна.
Заборони та повір'я:
За народним календарем день Пилипа ставав початком похолодання, на дорогах з'являлося бездоріжжя, яке тоді називали канителлю чи тяганиною. Звідси прийшов вираз "годі тяганини" - тобто не дивлячись на брудну дорогу потрібно було вирушати в дорогу, адже очікування може привести тільки до погіршення умов.
Вважалося, що в цей день не можна лінуватися, але слід проявляти завзятість у всіх задуманих справах - тоді обов'язково можна домогтися високого результату та успіху. А на ледачих чекали втрати в грошах та невдачі.
Також вірили, що це свято - вдалий час для лікування, а замовляння від хвороб набувають великої силу. Наші пращури на Пилипа ходили в церкву і молили святого про зцілення - вірили, що тоді хвороби швидко відступлять і незабаром настане одужання.
Також в цей день просили Бога захистити від нечистого і лихого ока заздрісників - православні просили апостола, який прославився вмінням виганяти бісів, вберегти їх від злих духів.
Побутувало повір'я, що якщо на Пилипа повний місяць, що потрібно дивлячись на нього потримати в руках гаманець або гроші - тоді можна зберегти достаток і уникнути можливих фінансових втрат.
З місяцем пов'язано ще одне правило, і воно стосується жінок. Для збереження краси не можна, щоб на сплячу потрапляло місячне світло або промені.
А ще у повний місяць на Пилипа заборонялося стригти волосся і нігті - порушення цього правила обіцяло великі біди зі здоров'ям.
Головні прикмети у день Пилипа:
Якщо у це свято місяць ясний, значить скоро вдарять морози;
Якщо 24 жовтня спускається туман - буде відлига;
Північний вітер також обіцяв значне похолодання;
Якщо у цей день білки, миші та кроти роблять великі запаси корму для себе, що зима повинна бути дуже суворою.
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