24 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна стригти волосся і нігті

24 жовтня православні вшановують святого Пилипа Диякона.Як свідчать церковні легенди, апостол Пилип був родом з Кесарії Палестинської і за час своїх подорожей після відходу з Єрусалиму зробив чимало чудес, виганяв нечистих духів, зціляв кульгавих, проповідував християнство і хрестив багатьох язичників. У Пилипа було чотири дочки, які володіли даром передбачення, - пише РБК Україна.За народним календарем день Пилипа ставав початком похолодання, на дорогах з'являлося бездоріжжя, яке тоді називали канителлю чи тяганиною. Звідси прийшов вираз "годі тяганини" - тобто не дивлячись на брудну дорогу потрібно було вирушати в дорогу, адже очікування може привести тільки до погіршення умов.Вважалося, що в цей день не можна лінуватися, але слід проявляти завзятість у всіх задуманих справах - тоді обов'язково можна домогтися високого результату та успіху. А на ледачих чекали втрати в грошах та невдачі.Також вірили, що це свято - вдалий час для лікування, а замовляння від хвороб набувають великої силу. Наші пращури на Пилипа ходили в церкву і молили святого про зцілення - вірили, що тоді хвороби швидко відступлять і незабаром настане одужання.Також в цей день просили Бога захистити від нечистого і лихого ока заздрісників - православні просили апостола, який прославився вмінням виганяти бісів, вберегти їх від злих духів.Побутувало повір'я, що якщо на Пилипа повний місяць, що потрібно дивлячись на нього потримати в руках гаманець або гроші - тоді можна зберегти достаток і уникнути можливих фінансових втрат.З місяцем пов'язано ще одне правило, і воно стосується жінок. Для збереження краси не можна, щоб на сплячу потрапляло місячне світло або промені.А ще у повний місяць на Пилипа заборонялося стригти волосся і нігті - порушення цього правила обіцяло великі біди зі здоров'ям.Якщо у це свято місяць ясний, значить скоро вдарять морози;Якщо 24 жовтня спускається туман - буде відлига;Північний вітер також обіцяв значне похолодання;Якщо у цей день білки, миші та кроти роблять великі запаси корму для себе, що зима повинна бути дуже суворою.