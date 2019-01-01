У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей





Відомо, що 41-річний житель села Печихвости залишив у салоні свого незамкненого автомобіля 11000 гривень. Такою ситуацією скористатися злодії, - пише газета



А у Буркачах того ж району із легкодоступної оселі злодії поцупили колеса від автомобіля, газову плиту ще й ковдру.



Горохівські поліцейські шукають зловмисників і закликають жителів району бути більш обачними.



Ще 23 жовтня працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області знайшли по «гарячих» слідах злодія, який викрав із літньої кухні одного з домоволодінь у Мар’янівці електричну плиту і три мішки горіхів. Їх вартість господар оцінив сумою 3000 гривень.



Злодієм виявився 45-річний мешканець села Цегова, який уже був раніше судимий за крадіжки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У одному із сіл Горохівського району у волинянина злодій поцупив з авто 11000 гривень.Відомо, що 41-річний житель села Печихвости залишив у салоні свого незамкненого автомобіля 11000 гривень. Такою ситуацією скористатися злодії, - пише газета Волинь-нова А у Буркачах того ж району із легкодоступної оселі злодії поцупили колеса від автомобіля, газову плиту ще й ковдру.Горохівські поліцейські шукають зловмисників і закликають жителів району бути більш обачними.Ще 23 жовтня працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області знайшли по «гарячих» слідах злодія, який викрав із літньої кухні одного з домоволодінь у Мар’янівці електричну плиту і три мішки горіхів. Їх вартість господар оцінив сумою 3000 гривень.Злодієм виявився 45-річний мешканець села Цегова, який уже був раніше судимий за крадіжки.

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