У волинянина з авто вкрали чималу суму грошей
Сьогодні, 09:34
У одному із сіл Горохівського району у волинянина злодій поцупив з авто 11000 гривень.
Відомо, що 41-річний житель села Печихвости залишив у салоні свого незамкненого автомобіля 11000 гривень. Такою ситуацією скористатися злодії, - пише газета Волинь-нова.
А у Буркачах того ж району із легкодоступної оселі злодії поцупили колеса від автомобіля, газову плиту ще й ковдру.
Горохівські поліцейські шукають зловмисників і закликають жителів району бути більш обачними.
Ще 23 жовтня працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області знайшли по «гарячих» слідах злодія, який викрав із літньої кухні одного з домоволодінь у Мар’янівці електричну плиту і три мішки горіхів. Їх вартість господар оцінив сумою 3000 гривень.
Злодієм виявився 45-річний мешканець села Цегова, який уже був раніше судимий за крадіжки.
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Відомо, що 41-річний житель села Печихвости залишив у салоні свого незамкненого автомобіля 11000 гривень. Такою ситуацією скористатися злодії, - пише газета Волинь-нова.
А у Буркачах того ж району із легкодоступної оселі злодії поцупили колеса від автомобіля, газову плиту ще й ковдру.
Горохівські поліцейські шукають зловмисників і закликають жителів району бути більш обачними.
Ще 23 жовтня працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області знайшли по «гарячих» слідах злодія, який викрав із літньої кухні одного з домоволодінь у Мар’янівці електричну плиту і три мішки горіхів. Їх вартість господар оцінив сумою 3000 гривень.
Злодієм виявився 45-річний мешканець села Цегова, який уже був раніше судимий за крадіжки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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