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На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО

На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
На автодорозі поблизу села Федорівка Сарненського району трапилося ДТП за участю автобуса, який їхав з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля.

Автопригода трапилась 24 жовтня о 03:25, - пише ДСНС у Рівненській області.

Внаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Трьох пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ.

В автобусі перебувало 31 пасажир, з них – 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автрбуса та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

Для надання допомоги від ГУ ДСНС було залучено три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Обставини даної події встановлюють працівники поліції.

На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, смерть, водій
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