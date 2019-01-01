На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО
Сьогодні, 09:53
На автодорозі поблизу села Федорівка Сарненського району трапилося ДТП за участю автобуса, який їхав з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля.
Автопригода трапилась 24 жовтня о 03:25, - пише ДСНС у Рівненській області.
Внаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Трьох пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ.
В автобусі перебувало 31 пасажир, з них – 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автрбуса та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.
Для надання допомоги від ГУ ДСНС було залучено три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Обставини даної події встановлюють працівники поліції.
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Автопригода трапилась 24 жовтня о 03:25, - пише ДСНС у Рівненській області.
Внаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Трьох пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ.
В автобусі перебувало 31 пасажир, з них – 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автрбуса та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.
Для надання допомоги від ГУ ДСНС було залучено три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Обставини даної події встановлюють працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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