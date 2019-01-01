На Рівненщині автобус «Київ-Варшава» зіткнувся з вантажівкою: є жертви. ФОТО

На автодорозі поблизу села Федорівка Сарненського району трапилося ДТП за участю автобуса, який їхав з Києва у Варшаву, та вантажного автомобіля.Автопригода трапилась 24 жовтня о 03:25, - пише ДСНС у Рівненській області.Внаслідок ДТП другий водій, який перебував з правої частини автобуса, загинув на місці пригоди. Трьох пасажирів автобуса (дорослі) з забійними ранами госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ.В автобусі перебувало 31 пасажир, з них – 13 людей підліткового віку (13-16 років). Решта пасажирів після огляду працівників медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.Рятувальники ДСНС за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого другого водія із понівеченого салону автрбуса та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.Для надання допомоги від ГУ ДСНС було залучено три одиниці спецтехніки та 9 рятувальників. Обставини даної події встановлюють працівники поліції.