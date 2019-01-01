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На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію

На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію
У місті Рожище автомобіль ВАЗ зіткнувся із мопедом.

Інцидент трапився сьогодні вночі на вулиці Граничній, - пише ГУНП у Волинській області.

Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мопедом Delta, під керуванням 54-річного місцевого жителя. Обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної клінічної лікарні.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.

До слова, за минулу добу правоохоронці склали 5 протоколів за керування транспортом у стані сп’яніння.





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Теги: аварія
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