На Волині двоє п’яних водіїв потрапили в аварію

У місті Рожище автомобіль ВАЗ зіткнувся із мопедом.Інцидент трапився сьогодні вночі на вулиці Граничній, - пише ГУНП у Волинській області.Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мопедом Delta, під керуванням 54-річного місцевого жителя. Обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.Внаслідок автопригоди мопедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної клінічної лікарні.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває перевірка.До слова, за минулу добу правоохоронці склали 5 протоколів за керування транспортом у стані сп’яніння.