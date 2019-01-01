«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу

На Волині створять робочу групу, яка займеться проблемою обміління Шацьких озер.Про це йшлося сьогодні, 24 жовтня, під час сесії Волиньради.Голова Волиньрадизауважила, що в обласні існує реальна проблема з обмілінням водних ресурсів, зокрема Шацьких озер та Світязю.Тож, на її переконання, є нагальна потреба створити робочу групу, яка займеться негайним вирішенням цієї проблеми.«Закликаю облдержадміністрацію, науковців долучитися до цією робочої групи, щоб сформувати конкретні висновки і напрацювати порядок дій, як бути у цій ситуації», – зауважила Вахович.Ірина Вахович назвала проблему «величезною катастрофою» і закликала діяти негайно