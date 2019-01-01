«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу
Сьогодні, 10:30
На Волині створять робочу групу, яка займеться проблемою обміління Шацьких озер.
Про це йшлося сьогодні, 24 жовтня, під час сесії Волиньради.
Голова Волиньради Ірина Вахович зауважила, що в обласні існує реальна проблема з обмілінням водних ресурсів, зокрема Шацьких озер та Світязю.
Тож, на її переконання, є нагальна потреба створити робочу групу, яка займеться негайним вирішенням цієї проблеми.
«Закликаю облдержадміністрацію, науковців долучитися до цією робочої групи, щоб сформувати конкретні висновки і напрацювати порядок дій, як бути у цій ситуації», – зауважила Вахович.
Ірина Вахович назвала проблему «величезною катастрофою» і закликала діяти негайно
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Про це йшлося сьогодні, 24 жовтня, під час сесії Волиньради.
Голова Волиньради Ірина Вахович зауважила, що в обласні існує реальна проблема з обмілінням водних ресурсів, зокрема Шацьких озер та Світязю.
Тож, на її переконання, є нагальна потреба створити робочу групу, яка займеться негайним вирішенням цієї проблеми.
«Закликаю облдержадміністрацію, науковців долучитися до цією робочої групи, щоб сформувати конкретні висновки і напрацювати порядок дій, як бути у цій ситуації», – зауважила Вахович.
Ірина Вахович назвала проблему «величезною катастрофою» і закликала діяти негайно
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