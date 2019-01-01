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«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу

«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу
На Волині створять робочу групу, яка займеться проблемою обміління Шацьких озер.

Про це йшлося сьогодні, 24 жовтня, під час сесії Волиньради.

Голова Волиньради Ірина Вахович зауважила, що в обласні існує реальна проблема з обмілінням водних ресурсів, зокрема Шацьких озер та Світязю.

Тож, на її переконання, є нагальна потреба створити робочу групу, яка займеться негайним вирішенням цієї проблеми.

«Закликаю облдержадміністрацію, науковців долучитися до цією робочої групи, щоб сформувати конкретні висновки і напрацювати порядок дій, як бути у цій ситуації», – зауважила Вахович.

Ірина Вахович назвала проблему «величезною катастрофою» і закликала діяти негайно

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Теги: Світязь, Шацьк, обміління, екологія, проблема, порятунок озера, Волинь
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