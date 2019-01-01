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Незрячий волинянин отримав житло від обласної ради

Незрячий волинянин отримав житло від обласної ради
Волинянин Володимир Валейко, який є людиною з інвалідністю через проблеми із зором, отримав ордер і ключі на житло від Волинської обласної ради.

Голова обласної ради Ірина Вахович вручила їх чоловікові під час сесії 24 жовтня.

Ірина Вахович зауважила, що чоловік є членом громадської організації, що об’єднує незрячих людей і він був першим у квартирній черзі й довго чекав на це житло.

В цій сім'ї виховують двох дітей. Люди жили в трикімнатній квартирі в Рожищі і ділили це житло з іншою родиною.

Сестра Володимира Валейка подякувала облраді за надання житла.

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Теги: житло, волинянин
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