Незрячий волинянин отримав житло від обласної ради

Волинянин, який є людиною з інвалідністю через проблеми із зором, отримав ордер і ключі на житло від Волинської обласної ради.Голова обласної радивручила їх чоловікові під час сесії 24 жовтня.Ірина Вахович зауважила, що чоловік є членом громадської організації, що об’єднує незрячих людей і він був першим у квартирній черзі й довго чекав на це житло.В цій сім'ї виховують двох дітей. Люди жили в трикімнатній квартирі в Рожищі і ділили це житло з іншою родиною.Сестра Володимира Валейка подякувала облраді за надання житла.