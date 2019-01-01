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Судили волинянина-контрабандист, який хотів за 200 доларів підкупити прикордонника

Судили волинянина-контрабандист, який хотів за 200 доларів підкупити прикордонника
Любомльський районний суд визнав винним затриманого в червні волинянина, який давав 200 доларів хабара прикордонникам.

Нагадаємо, що чоловік через підкуп прикордонника відділу «Римачі» Луцького загону сподівався налагодити канал «експорту» контрабандних сигарет до країн ЄС, - інформує Держприкордослужба України.

22 жовтня суд призначив правопорушнику покарання у вигляді накладення штрафу на суму 12 750 гривень.


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Теги: контрабанда, сигарети
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