вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили волинянина-контрабандиста, який хотів за 200 доларів підкупити прикордонника

Судили волинянина-контрабандиста, який хотів за 200 доларів підкупити прикордонника
Любомльський районний суд визнав винним затриманого в червні волинянина, який давав 200 доларів хабара прикордонникам.

Нагадаємо, що чоловік через підкуп прикордонника відділу «Римачі» Луцького загону сподівався налагодити канал «експорту» контрабандних сигарет до країн ЄС, - інформує Держприкордослужба України.

22 жовтня суд призначив правопорушнику покарання у вигляді накладення штрафу на суму 12 750 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не орієнтувався в місцевості: волинські патрульні доставили чоловіка у лікарню
Сьогодні, 13:47
Вперше опублікували столітнє фото Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 13:36
Судили волинянина-контрабандиста, який хотів за 200 доларів підкупити прикордонника
Сьогодні, 13:25
«Укрзалізниця» скоригувала графік руху поїздів через перехід на зимовий час
Сьогодні, 13:14
«Поклоніння силам тьми, дияволу і його прислужникам», – владика Михаїл про Хеловін
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду На Волині у поїзді, який віз до Польщі метал, знайшли контрабанду
26 вересень, 10:47
На Волині прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста На Волині прикордонники пострілами зупиняли контрабандиста
19 серпень, 15:47
На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет На Волині контрабандисти підпалили в лісі декілька тисяч пачок сигарет
16 серпень, 12:29
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
14 серпень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українець поставив автівку під потяг у Польщі: чоловікові «світить» 3 роки тюрми
Сьогодні, 15:00
 0
Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
 0
У Луцьку в кав’ярні збирають тетрапакети і відправляють на переробку
Сьогодні, 14:40
 0
Кожна 50-та людина на Волині хворіє на рак
Сьогодні, 14:26
 0
«Українська залізниця» видобуватиме пісок на майже 40 гектарах на Волині
Сьогодні, 13:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿