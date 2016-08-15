вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО

Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО
Патрульні, які врятували 3-річного хлопчика з палаючої багатоповерхівки на вулиці Дружби народів, отримали відзнаки від ДСНС.

На ранкове шикування в УПП у Волинській області завітав генерал-майор служби цивільного захисту, начальник управління ДСНС в області Володимир Грушовінчук., - повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Опісля традиційного виконання гімну України начальник управління Андрій Крутень звернувся до присутніх.

«У нас дуже тісна співпраця з рятувальниками. Адже ми разом з ними найпершими прибуваємо на виклики і надаємо допомогу мешканцям великої Волині. Сьогодні відзначаємо патрульних за один з таких героїчних вчинків допомоги людям».

За сміливі і рішучі дії під час надзвичайної ситуації, сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у службовій діяльності нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» Володимир Грушовінчук нагородив Владислава Романюка, поліцейського роти №1, та Максима Янюка, інспектора роти №1.

Нагадаємо, 26 серпня хлопці в лічені хвилини приїхали на виклик і без вагань проникли в квартиру на бульварі Дружби Народів у Луцьку, де відбулась пожежа, врятувавши звідти 3-річного хлопчика.

Володимир Васильович наголосив, що всі екстерні служби мають злагоджено діяти в надзвичайних ситуаціях.

«Саме так було і 26 серпня, коли екіпаж патрульних прибув на місце займання найпершим і виніс звідти дитину. Кожне врятоване людське життя повернеться нам сторицею. Якщо кожен громадянин говоритиме «дякую» патрульному, медику, рятувальнику, тоді ми будемо впевнені, що гідно виконуємо свої обов’язки перед українським народом», - зазначив Володимир Грушовінчук.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульні, пожежа, врятоване життя, нагороди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 11:43
Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин
Сьогодні, 11:27
«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
Сьогодні, 10:55
Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
Сьогодні, 10:51
Схожі новини
У Луцьку нетверезий чоловік мало не спалив квартиру. ФОТО У Луцьку нетверезий чоловік мало не спалив квартиру. ФОТО
15 серпень, 2016, 09:54
Волинські лісівники-атовці отримали нагороди Волинські лісівники-атовці отримали нагороди
23 жовтень, 12:10
У Луцьку вночі підпалили автівку У Луцьку вночі підпалили автівку
21 жовтень, 10:12
У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО У місті на Волині горіла будівля колишнього банку. ФОТО
19 жовтень, 01:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на місці знесеного ринку хочуть побудувати торгово-офісний центр
Сьогодні, 11:43
 0
Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
За кермом вантажівки, яка зіткнулась із автобусом «Київ-Варшава», був 26-річний волинянин
Сьогодні, 11:27
 0
«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
Сьогодні, 10:55
 0
Лучани старшого віку не можуть вийти з будинків через зупинку ліфтів
Сьогодні, 10:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿