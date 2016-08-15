Патрульних, які врятували з вогню 3-річну дитину у Луцьку, нагородили відзнаками. ВІДЕО





На ранкове шикування в УПП у Волинській області завітав генерал-майор служби цивільного захисту, начальник управління ДСНС в області Володимир Грушовінчук., - повідомляє

Опісля традиційного виконання гімну України начальник управління Андрій Крутень звернувся до присутніх.



«У нас дуже тісна співпраця з рятувальниками. Адже ми разом з ними найпершими прибуваємо на виклики і надаємо допомогу мешканцям великої Волині. Сьогодні відзначаємо патрульних за один з таких героїчних вчинків допомоги людям».



За сміливі і рішучі дії під час надзвичайної ситуації, сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у службовій діяльності нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» Володимир Грушовінчук нагородив Владислава Романюка, поліцейського роти №1, та Максима Янюка, інспектора роти №1.



Нагадаємо, 26 серпня хлопці в лічені хвилини приїхали на виклик і без вагань проникли в квартиру на бульварі Дружби Народів у Луцьку, де відбулась пожежа, врятувавши звідти 3-річного хлопчика.



Володимир Васильович наголосив, що всі екстерні служби мають злагоджено діяти в надзвичайних ситуаціях.



«Саме так було і 26 серпня, коли екіпаж патрульних прибув на місце займання найпершим і виніс звідти дитину. Кожне врятоване людське життя повернеться нам сторицею. Якщо кожен громадянин говоритиме «дякую» патрульному, медику, рятувальнику, тоді ми будемо впевнені, що гідно виконуємо свої обов’язки перед українським народом», - зазначив Володимир Грушовінчук.









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Опісля традиційного виконання гімну України начальник управліннязвернувся до присутніх.«У нас дуже тісна співпраця з рятувальниками. Адже ми разом з ними найпершими прибуваємо на виклики і надаємо допомогу мешканцям великої Волині. Сьогодні відзначаємо патрульних за один з таких героїчних вчинків допомоги людям».За сміливі і рішучі дії під час надзвичайної ситуації, сумлінне і бездоганне виконання службових обов’язків, досягнення високих результатів у службовій діяльності нагрудним знаком «За відвагу в надзвичайній ситуації» Володимир Грушовінчук нагородив, поліцейського роти №1, та, інспектора роти №1.Нагадаємо,в квартиру на бульварі Дружби Народів у Луцьку, де відбулась пожежа, врятувавши звідти 3-річного хлопчика.Володимир Васильович наголосив, що всі екстерні служби мають злагоджено діяти в надзвичайних ситуаціях.«Саме так було і 26 серпня, коли екіпаж патрульних прибув на місце займання найпершим і виніс звідти дитину. Кожне врятоване людське життя повернеться нам сторицею. Якщо кожен громадянин говоритиме «дякую» патрульному, медику, рятувальнику, тоді ми будемо впевнені, що гідно виконуємо свої обов’язки перед українським народом», - зазначив Володимир Грушовінчук.

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