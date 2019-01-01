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У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО

У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали зруйнували приміщення інфекційної лікарні.

Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міської ради.

Так, на вересневій сесії Ківерцівською міською радою прийняли рішення щодо прийняття в міську комунальну власність (з районної комунальної власності) приміщення інфекційної лікарні за адресою Шевченка, 18 для подальшого використання громадою.

Але, нажаль, за досить короткий час це приміщення зазнало вандального руйнування та нищення.

У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО
У Ківерцях вандали понищили будівлю інфекційної лікарні. ФОТО


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Теги: вандали, Ківерці
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