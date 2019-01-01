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На Волині п'яний чоловік через ревнощі побив дружину

На Волині п'яний чоловік через ревнощі побив дружину
Уродженець села Обенижі Турійського району Волинської області перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння під час сімейного конфлікту зі своєю дружиною наніс їй декілька ударів руками по обличчю.

Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, повідомляє ІА "Конкурент".

В результаті жінка отримали забій вушної раковини та саден скроневих ділянок, які відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Чоловік на судовому засіданні визнав себе винуватим, щиро розкаявся і розповів, що коли потерпіла прийшла на обід, то між ними виник конфлікт, під час якого він ударив її декілька разів руками по обличчю. Вказував, що вчинив такі дії на ґрунті ревнощів та більше такого не допустить.

У результаті суд ухвалив визнати волинянина винуватим у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

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Теги: суд, ревнощі. алкоголь, волинянин
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