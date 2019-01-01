Нові правила для ФОПів: як нові закони змінять життя малого бізнесу. НАЖИВО
Сьогодні, 20:00
В Україні змінюються правила для підприємців. Законодавці кажуть про детінізацію бізнесу, а малий бізнес побоюється тиску.
Чи є реальні підстави для занепокоєнь, що спровокувало людей вийти до стін парламенту, чим загрожує «касовий» майдан та які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон, дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості студії: Юрій Гупало - депутат Волинської обласної ради, Олена Нікотіна - керівниця сектору комунікацій ДФС у Волинській області, Олександр Омельчук - депутат Волинської обласної ради, Ігор Дильов - голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь".
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Чи є реальні підстави для занепокоєнь, що спровокувало людей вийти до стін парламенту, чим загрожує «касовий» майдан та які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон, дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.
Гості студії: Юрій Гупало - депутат Волинської обласної ради, Олена Нікотіна - керівниця сектору комунікацій ДФС у Волинській області, Олександр Омельчук - депутат Волинської обласної ради, Ігор Дильов - голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь".
Підписуйтесь на канал програми в Ютуб, долучайтесь до ефіру, пишіть свої питання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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