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Нові правила для ФОПів: як нові закони змінять життя малого бізнесу. НАЖИВО

Нові правила для ФОПів: як нові закони змінять життя малого бізнесу. НАЖИВО
В Україні змінюються правила для підприємців. Законодавці кажуть про детінізацію бізнесу, а малий бізнес побоюється тиску.

Чи є реальні підстави для занепокоєнь, що спровокувало людей вийти до стін парламенту, чим загрожує «касовий» майдан та які нові правила для ФОПів передбачає новосхвалений закон, дивіться у головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 24 жовтня, у четвер, о 20:00 на «12» телеканалі.

Гості студії: Юрій Гупало - депутат Волинської обласної ради, Олена Нікотіна - керівниця сектору комунікацій ДФС у Волинській області, Олександр Омельчук - депутат Волинської обласної ради, Ігор Дильов - голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь".

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Теги: Протилежний погляд, касові апарати, малий бізнес
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