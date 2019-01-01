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Одному з учасників «п'яної» ДТП на Волині ампутували ногу

Одному з учасників «п'яної» ДТП на Волині ампутували ногу
На вулиці Граничній у місті Рожище легковик «ВАЗ-2106» зіткнувся із мопедом «Delta».

Внаслідок автопригоди, яка сталася вночі 24 жовтня, постраждав водій мопеду. Його госпіталізували. З власних джерел Район.Рожище стало відомо, що чоловіку ампутували частину ноги нижче коліна.

За кермом легковика перебував 25-річний житель райцентру. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мопедом «Delta», під керуванням 54-річного місцевого жителя. Обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Мопедиста госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної клінічної лікарні, де провели операцію.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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Теги: ДТП, Рожище, Волинь, ампутували ногу
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