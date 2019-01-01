Одному з учасників «п'яної» ДТП на Волині ампутували ногу
Сьогодні, 16:04
На вулиці Граничній у місті Рожище легковик «ВАЗ-2106» зіткнувся із мопедом «Delta».
Внаслідок автопригоди, яка сталася вночі 24 жовтня, постраждав водій мопеду. Його госпіталізували. З власних джерел Район.Рожище стало відомо, що чоловіку ампутували частину ноги нижче коліна.
За кермом легковика перебував 25-річний житель райцентру. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мопедом «Delta», під керуванням 54-річного місцевого жителя. Обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.
Мопедиста госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної клінічної лікарні, де провели операцію.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Внаслідок автопригоди, яка сталася вночі 24 жовтня, постраждав водій мопеду. Його госпіталізували. З власних джерел Район.Рожище стало відомо, що чоловіку ампутували частину ноги нижче коліна.
За кермом легковика перебував 25-річний житель райцентру. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із мопедом «Delta», під керуванням 54-річного місцевого жителя. Обидва водії керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.
Мопедиста госпіталізували у відділення реанімації Волинської обласної клінічної лікарні, де провели операцію.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відомо, хто може стати присяжними луцького суду. СПИСОК
Сьогодні, 16:14
У Ковелі безкоштовно робитимуть МРТ пільговикам
Сьогодні, 16:12
Одному з учасників «п'яної» ДТП на Волині ампутували ногу
Сьогодні, 16:04
У Володимирі невідомі викрали понад пів кілометра кабелю
Сьогодні, 15:35