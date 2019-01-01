«Укрзалізниця» скоригувала графік руху поїздів через перехід на зимовий час
Сьогодні, 13:14
З 27 жовтня 2019 року поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом.
Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу, - йдеться на сайті "Укрзалізниці".
У зв’язку з переходом на зимовий час 27 жовтня 2019 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.
"У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в заяві.
Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.
З графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці.
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Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу, - йдеться на сайті "Укрзалізниці".
У зв’язку з переходом на зимовий час 27 жовтня 2019 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад.
"У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в заяві.
Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.
З графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці.
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