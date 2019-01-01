Вперше опублікували столітнє фото Павлівського пивзаводу
Сьогодні, 13:36
Вперше опублікували фото парової броварні графа Станіслава Чацького в Порицьку (тепер село Павлівка) часів Першої світової війни.
Ретросвілину виклав Andrii Klenk у спільноті "Горохів - моє місто" у Facebook.
Відтак, перші історичні згадки про Порицьку броварню датуються 1887 роком. Проте, з огляду на відповідний напис, висічений на камені, що зберігся у підвальному приміщенні броварні, офіційною датою її заснування прийнято вважати 1904 рік.
Маєток графів Чацьких знаходився на території нинішнього санаторію-профілакторію «Шахтар». Пиво, яке варилося в містечку, граф возив навіть до Варшави, де воно користувалося дуже великим попитом
Упродовж 1922-1939 років пивзавод носив назву Порицького (відповідно до назви тодішнього містечка Порицьк). Під час Другої світової війни майже все містечко було зруйноване, вціліла лише околиця, з якої й утворилося селище Павлівка.
Як розповідають старожили, броварня тоді не працювала, але німці її не бомбили. Можливо, берегли для себе, адже сподівалися на перемогу.
Новітня історія Павлівського пивзаводу розпочалася у 1950-х роках, коли в Іваничівському районі було знайдено великі поклади вугілля і на карті Волині з’явилося місто Нововолинськ.
4 грудня 1995 року підприємство було приватизоване зі створенням ВАТ «Павлівський пивоварний завод». В 1998 році завод реконструювали, встановивши в цехах нове сучасне обладнання.
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Ретросвілину виклав Andrii Klenk у спільноті "Горохів - моє місто" у Facebook.
Відтак, перші історичні згадки про Порицьку броварню датуються 1887 роком. Проте, з огляду на відповідний напис, висічений на камені, що зберігся у підвальному приміщенні броварні, офіційною датою її заснування прийнято вважати 1904 рік.
Маєток графів Чацьких знаходився на території нинішнього санаторію-профілакторію «Шахтар». Пиво, яке варилося в містечку, граф возив навіть до Варшави, де воно користувалося дуже великим попитом
Упродовж 1922-1939 років пивзавод носив назву Порицького (відповідно до назви тодішнього містечка Порицьк). Під час Другої світової війни майже все містечко було зруйноване, вціліла лише околиця, з якої й утворилося селище Павлівка.
Як розповідають старожили, броварня тоді не працювала, але німці її не бомбили. Можливо, берегли для себе, адже сподівалися на перемогу.
Новітня історія Павлівського пивзаводу розпочалася у 1950-х роках, коли в Іваничівському районі було знайдено великі поклади вугілля і на карті Волині з’явилося місто Нововолинськ.
4 грудня 1995 року підприємство було приватизоване зі створенням ВАТ «Павлівський пивоварний завод». В 1998 році завод реконструювали, встановивши в цехах нове сучасне обладнання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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