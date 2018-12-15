«Українська залізниця» видобуватиме пісок на майже 40 гектарах на Волині
Сьогодні, 13:55
Акціонерне товариство «Українська залізниця» орендуватиме майже 40 гектарів землі на Ковельщині для видобування піску.
Рішення про надання гірничого відводу цьому підприємству депутати прийняли сьогодні, 24 жовтня, під час сесії обласної ради.
Так, «Українська залізниця» отримала гірничий відвід загальною площею 36,1 га з метою видобування пісків Радошинського родовища, ділянки № 2, розташованого на території Ковельського району Волинської області. Землю здадуть в оренду до 2035 року.
Дехто з депутатів висловився з приводу того, що підприємство «Українська залізниця» не зареєстроване на Волині, до того ж – за ним є багато кримінальних справ. Тож, мовляв, недоречно, надавати право видобувати пісок на Волині.
Утім, інша частина депутатів зауважила, що насправді це підприємство сплачує серйозні податки до місцевих бюджетів. Окрім того, забезпечує роботою майже 60 працівників, які проживають у Голобській ОТГ.
Зрештою, з другого разу депутати проголосували за надання гірничого відводу.
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Рішення про надання гірничого відводу цьому підприємству депутати прийняли сьогодні, 24 жовтня, під час сесії обласної ради.
Так, «Українська залізниця» отримала гірничий відвід загальною площею 36,1 га з метою видобування пісків Радошинського родовища, ділянки № 2, розташованого на території Ковельського району Волинської області. Землю здадуть в оренду до 2035 року.
Дехто з депутатів висловився з приводу того, що підприємство «Українська залізниця» не зареєстроване на Волині, до того ж – за ним є багато кримінальних справ. Тож, мовляв, недоречно, надавати право видобувати пісок на Волині.
Утім, інша частина депутатів зауважила, що насправді це підприємство сплачує серйозні податки до місцевих бюджетів. Окрім того, забезпечує роботою майже 60 працівників, які проживають у Голобській ОТГ.
Зрештою, з другого разу депутати проголосували за надання гірничого відводу.
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