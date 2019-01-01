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Не орієнтувався в місцевості: волинські патрульні доставили чоловіка у лікарню

Не орієнтувався в місцевості: волинські патрульні доставили чоловіка у лікарню
Ковельські патрульні доставили в медичний заклад мешканця Любомльського району.

Сьогодні, 24 жовтня, в Ковелі екіпаж патрульних помітив чоловіка, який зупиняв водіїв та не орієнтувався на місцевості, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Поліцейські вирішили допомогти громадянину. З’ясували, що тому потрібно потрапити до лікарні, але не знає дороги, тому патрульні доставили чоловіка у медзаклад.

А в Луцьку патрульні отримали завдання про безвісти зниклу жінку. Уночі 62-річна громадянка пішла з дому в невідомому напрямку, тож доглядальниця захвилювалась і звернулась у поліцію. Невдовзі патрульним зателефонували з автомийки, куди прийшла невідома особа. Це й була жінка, яку розшукували, її передали близьким.

Не орієнтувався в місцевості: волинські патрульні доставили чоловіка у лікарню
Не орієнтувався в місцевості: волинські патрульні доставили чоловіка у лікарню

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Теги: патрульна Волині, допомога
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