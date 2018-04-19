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Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО

Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО
Володарка титулу «Міс Україна Земля-2019» Діана Шабас з Нововолинська, яка бере участь у міжнародному конкурсі «Міс Земля», показала свій талант.

Відео з виступу виклали на сторінці @fans_of_ukrainian_beauty, пише "Таблоїд Волині".

Волинянка майстерно станцювала ніжний танець, який придумала сама. Діана зізнається, що готувалась до цього конкурсу всю ніч.

Нагадують, що Діана успішно займалась бальними танцями та навіть отримала КМС в стандартній програмі.


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Теги: волинянка, конкурс краси, талант
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