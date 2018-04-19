Волинянка станцювала ніжний танець на міжнародному конкурсі «Міс Земля-2019». ВІДЕО

Діана Шабас з Нововолинська, яка бере участь у міжнародному конкурсі «Міс Земля», показала свій талант.



Відео з виступу виклали на сторінці @fans_of_ukrainian_beauty, пише



Волинянка майстерно станцювала ніжний танець, який придумала сама. Діана зізнається, що готувалась до цього конкурсу всю ніч.



Нагадують, що Діана успішно займалась бальними танцями та навіть отримала КМС в стандартній програмі.





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