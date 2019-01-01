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У Луцьку в кав’ярні збирають тетрапакети і відправляють на переробку

У Луцьку в кав’ярні збирають тетрапакети і відправляють на переробку
В одній із кав’ярень Луцька, що знаходиться на вулиці Винниченка, почали збирати паперові пляшки на переробку.

Поставили спеціальний бокс, куди відвідувачі викидають використаний посуд. Потім вторинну сировину відправляють до Києва на підприємство, де із неї виготовляють канцелярські товари, - пише Суспільне Волині.

Лучанка Вікторія Куманська, яка в обідню пору прийшла випити кави і заодно здати на утилізацію тетрапакети, розповідає, що побачила оголошення в інтернеті, що в одній із кав’ярень можна ці пакети здати на переробку.

«Більше в Луцьку точок я не знаю. А оскільки намагаюся вести здоровий спосіб життя для себе і для планети, піклуюся про екологію, то я вважаю, що це чудова можливість утилізувати тетрапаки і навіть потім купити із них готову продукцію – таку як зошити, олівці. Роздати своїм дітям, знайомим. І самим використовувати. Ми зараз потерпаємо від того, яка погана екологія, а й взагалі на планеті. І я вважаю , що це обов’язок кожного із нас піклуватися про це і робити все для того, аби сміття стало менше», - каже Вікторія Куманська.
У Луцьку в кав’ярні збирають тетрапакети і відправляють на переробку

За пів дня контейнер із використаними тетрапакетами, які звикли викидати у сміття, лучани заповнили, розповіла керівниця кав’ярні Анна Хоменко. І додала, що майже пів року збирають на переробку використані картонні стаканчики.
У Луцьку в кав’ярні збирають тетрапакети і відправляють на переробку

«З них виготовляють олівці із вторинної сировини – не з дерева, ручки і фліпчарти, зошити, альбоми для малювання. Сміття є корисним. Його не треба просто викидати на сміття, де воно буде розкладатися 200-300 років. Ми розуміємо, що своєю діяльністю продукуємо багато сміття і чому б те сміття не використати повторно і зробити користь для світу, для екології і приємність для людей», - зазначає Анна Хоменко.

Жінка каже, що для виготовлення одного блокнота використали 413 паперових стаканів. Разом із кавою купують у закладі їх учні та студенти.

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Теги: Луцьк, кав’ярня
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