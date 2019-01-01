У Володимирі невідомі викрали понад пів кілометра кабелю





Так у ніч на 23 жовтня злодії викрали 550 метрів кабелю «Укртелекому» на вулиці Набережній у селі Заріччя. Сума збитків встановлюється, - пише



Того ж дня 23 жовтня у селі Сусваль зі складу на фермі викрали 70 метрів мідного кабелю. Злодії вдерлися у приміщення, пошкодивши двері. Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.



А о 16-й годині 23 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про крадіжку телефонного кабелю на вулиці Стефаника. Кабель належав «Укртелекому». Сума збитків встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло три заяви про крадіжки телефонного кабелю та мідного дроту на території міста та району.Так у ніч на 23 жовтня злодії викрали 550 метрів кабелю «Укртелекому» на вулиці Набережній у селі Заріччя. Сума збитків встановлюється, - пише "Буг" Того ж дня 23 жовтня у селі Сусваль зі складу на фермі викрали 70 метрів мідного кабелю. Злодії вдерлися у приміщення, пошкодивши двері. Сума завданих збитків становить 15 тисяч гривень.А о 16-й годині 23 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про крадіжку телефонного кабелю на вулиці Стефаника. Кабель належав «Укртелекому». Сума збитків встановлюється.

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