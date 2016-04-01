Навколишні села даватимуть Луцьку гроші за проїзд їхніх пільговиків у транспорті





Про це говорили під чрс робочої зустрічі секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта, першого заступника міського голови Григорія Недопада з представниками компанії “СІТІКАРД”, керівництвом Луцького району та представниками сусідніх з нашим містом ОТГ, - інформує пресслужба Луцькради.



Григорій Пустовіт зауважив, що у Луцьку працюють над впровадженням



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Григорій Пустовіт зазначив, що впровадження електронного квитка дасть можливість облікувати пасажирів, бачити чітко рух автобусів та тролейбусів, вносити корективи у графіки руху громадського транспорту. За його словами, електронний квиток згодом буде не лише для оплати проїзду, але й стане “Карткою лучанина”, де за його допомогою можна буде отримувати послуги у ЦНАПі, лікувальних закладах тощо.



Звернув увагу він й на те, що місто Луцьк не може перевозити пільговиків з усієї області за свій кошт.



Григорій Недопад зазначив, що нині багато питань виникає. За його словами, керівництво країни підіймає питання монетизації пільг. З введенням цього процесу багато питань зникне.



Також він зауважив, що вчора до Луцької міської ради звернулася громадська спілка “Спілка воїнів АТО Волині” щодо роз'яснення питання пільгового перевезення учасників бойових дій, які не є лучанами.



За його словами, усі пільгові категорії громадян, яким надано Законами України право на безкоштовний проїзд, зможуть ним скористатися, зокрема й учасники АТО/ООС.



Григорій Недопад зазначив, що нині вивчається процедура реалізації такого права.



Під час зустрічі в представників ОТГ та керівництва Луцького району виникло ряд запитань щодо можливості безкоштовного проїзду їхніх пільговиків у громадському транспорті Луцька.



Під час наради вирішили, що ОТГ укладуть договори з підприємством “СІТІКАРД” і для пільгових категорій громадян населених пунктів, які входять до складу такої об'єднаної, будуть видані пільгові електронні картки. Потому, ОТГ перераховуватиме кошти за перевезених у громадському транспорті Луцька своїх пільговиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді обговорили питання перевезення пільгових категорій населення з прилеглих сіл у громадському транспорті міста.Про це говорили під чрс робочої зустрічі секретаря міської ради, виконувача повноважень міського голови, першого заступника міського головиз представниками компанії “СІТІКАРД”, керівництвом Луцького району та представниками сусідніх з нашим містом ОТГ, - інформує пресслужба Луцькради.Григорій Пустовіт зауважив, що у Луцьку працюють над впровадженням безготівкової оплати проїзду . За його словами, це не примха керівництва міста, а вимога закону. Він зазначив, що автоматизовану систему оплати проїзду повинні запровадити по всій країні.Григорій Пустовіт зазначив, що впровадження електронного квитка дасть можливість облікувати пасажирів, бачити чітко рух автобусів та тролейбусів, вносити корективи у графіки руху громадського транспорту. За його словами, електронний квиток згодом буде не лише для оплати проїзду, але й стане “Карткою лучанина”, де за його допомогою можна буде отримувати послуги у ЦНАПі, лікувальних закладах тощо.Звернув увагу він й на те, що місто Луцьк не може перевозити пільговиків з усієї області за свій кошт.Григорій Недопад зазначив, що нині багато питань виникає. За його словами, керівництво країни підіймає питання монетизації пільг. З введенням цього процесу багато питань зникне.Також він зауважив, що вчора до Луцької міської ради звернулася громадська спілка “Спілка воїнів АТО Волині” щодо роз'яснення питання пільгового перевезення учасників бойових дій, які не є лучанами.За його словами, усі пільгові категорії громадян, яким надано Законами України право на безкоштовний проїзд, зможуть ним скористатися, зокрема й учасники АТО/ООС.Григорій Недопад зазначив, що нині вивчається процедура реалізації такого права.Під час зустрічі в представників ОТГ та керівництва Луцького району виникло ряд запитань щодо можливості безкоштовного проїзду їхніх пільговиків у громадському транспорті Луцька.Під час наради вирішили, що ОТГ укладуть договори з підприємством “СІТІКАРД” і для пільгових категорій громадян населених пунктів, які входять до складу такої об'єднаної, будуть видані пільгові електронні картки. Потому, ОТГ перераховуватиме кошти за перевезених у громадському транспорті Луцька своїх пільговиків.

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