У Ковелі безкоштовно робитимуть МРТ пільговикам
Сьогодні, 16:12
Ковельські депутати підтримали внесення змін до міського бюджету, що стосувалися виділення коштів для оплати послуг з проведення комплексу діагностичних досліджень методом мультиспіральної комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) для пільгових категорій.
Зокрема, діагностику в разі необхідності проводитимуть демобілізованим учасникам АТО (ООС), ветеранам війни, малозахищеним верствам населення, безхатькам та іншим, - повідомляє "Ковельpost".
Про потребу у додаткових коштах клопотало Ковельське МТМО, аби і надалі допомагати пільговим категоріям ковельчан, які не в змозі оплатити діагностику.
Зауважують, що безкоштовно такі послуги надаються у Ковелі упродовж останніх пів року. За цей час з міського бюджету використали понад 300 тисяч гривень. Сьогоднішнім рішенням депутати міськради передбачили ще 50 тисяч гривень.
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Зокрема, діагностику в разі необхідності проводитимуть демобілізованим учасникам АТО (ООС), ветеранам війни, малозахищеним верствам населення, безхатькам та іншим, - повідомляє "Ковельpost".
Про потребу у додаткових коштах клопотало Ковельське МТМО, аби і надалі допомагати пільговим категоріям ковельчан, які не в змозі оплатити діагностику.
Зауважують, що безкоштовно такі послуги надаються у Ковелі упродовж останніх пів року. За цей час з міського бюджету використали понад 300 тисяч гривень. Сьогоднішнім рішенням депутати міськради передбачили ще 50 тисяч гривень.
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