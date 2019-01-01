У Ковелі безкоштовно робитимуть МРТ пільговикам





Зокрема, діагностику в разі необхідності проводитимуть демобілізованим учасникам АТО (ООС), ветеранам війни, малозахищеним верствам населення, безхатькам та іншим, - повідомляє



Про потребу у додаткових коштах клопотало Ковельське МТМО, аби і надалі допомагати пільговим категоріям ковельчан, які не в змозі оплатити діагностику.



Зауважують, що безкоштовно такі послуги надаються у Ковелі упродовж останніх пів року. За цей час з міського бюджету використали понад 300 тисяч гривень. Сьогоднішнім рішенням депутати міськради передбачили ще 50 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські депутати підтримали внесення змін до міського бюджету, що стосувалися виділення коштів для оплати послуг з проведення комплексу діагностичних досліджень методом мультиспіральної комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) для пільгових категорій.Зокрема, діагностику в разі необхідності проводитимуть демобілізованим учасникам АТО (ООС), ветеранам війни, малозахищеним верствам населення, безхатькам та іншим, - повідомляє "Ковельpost". Про потребу у додаткових коштах клопотало Ковельське МТМО, аби і надалі допомагати пільговим категоріям ковельчан, які не в змозі оплатити діагностику.Зауважують, що безкоштовно такі послуги надаються у Ковелі упродовж останніх пів року. За цей час з міського бюджету використали понад 300 тисяч гривень. Сьогоднішнім рішенням депутати міськради передбачили ще 50 тисяч гривень.

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