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За рахунок двох волинянок шахраї «нагріли руки» на 38 тисяч гривень

За рахунок двох волинянок шахраї «нагріли руки» на 38 тисяч гривень
На Волині двох жінок ошукали шахраї на 38 тисяч гривень.

Так, 23 жовтня, по 15:00 годині до Ковельського відділу поліції звернулася 62-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що цього ж дня об 11:00 годині їй на мобільний телефон зателефонував незнайомець та шляхом обману, під приводом звільнення її дочки від "криміналу", заволодів грошима у сумі 22 тис. грн. Гроші жінка перерахувала на вказаний шахраєм рахунок, - пише ГУНП у Волинській області.

Цього ж дня, до Луцького відділу поліції звернулася 31-річна лучанка та повідомила, що у понеділок, 21 жовтня, їй зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником служби безпеки одного із банків. Під приводом розблокування банківської карти зловмисник заволодів грошима потерпілої у сумі 16 тис. грн.

За обома фактами шахрайств тривають досудові розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів.

Поліція вкотре закликає волинян бути пильними та не переводити і не віддавати кошти незнайомим особам, а у разі підозри на спробу скоєння шахрайства, одразу звертатися до поліції.

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Теги: шахраї, волинянки
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