Двоє волинян-браконьєрів ловили рибу сіткою з човна. ФОТО





Захід провели на території Локачинського, Рожищенського та Ківерцівського районів, - повідомляє пресслужба



Так, на водоймі поблизу село Пожарки Рожищенського району викрили двох громадян, які ловили рибу забороненим знаряддям – сіткою. Інцидент стався 22 жовтня близько 22 години.



Наступного дня рибпатрульні зафіксували аналогічне правопорушення. На озері Окорське Локачинського району двоє порушників здійснювали вилов риби однією сіткою.



В обох випадках порушники не встигли завдати збитків рибному господарству. На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.



Також 23 жовтня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок, щодо вилову риби забороненим знаряддям лову на водоймі поблизу села Журавичі Ківерцівського району. Державні інспектори рибоохорони одразу виїхали на вказане місце події. Туди ж громадяни викликали поліцейських.



Під час обстеження зловили двох чоловіків, які з гумового човна ловили рибу сіткою. Завдяки дзвінку громадян та оперативним діям працівників обох відомств, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.



На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонені знаряддя лову вилучили. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності.



Зауважують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.



Довідкова інформація:



Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства, згідно КУпАП, становить від 340 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 та 23 жовтня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля здійснили вкотре рейд та зафіксували 6 порушень.Захід провели на території Локачинського, Рожищенського та Ківерцівського районів, - повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля Волині. Так, на водоймі поблизу село Пожарки Рожищенського району викрили двох громадян, які ловили рибу забороненим знаряддям – сіткою. Інцидент стався 22 жовтня близько 22 години.Наступного дня рибпатрульні зафіксували аналогічне правопорушення. На озері Окорське Локачинського району двоє порушників здійснювали вилов риби однією сіткою.В обох випадках порушники не встигли завдати збитків рибному господарству. На осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП.Також 23 жовтня на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужих рибалок, щодо вилову риби забороненим знаряддям лову на водоймі поблизу села Журавичі Ківерцівського району. Державні інспектори рибоохорони одразу виїхали на вказане місце події. Туди ж громадяни викликали поліцейських.Під час обстеження зловили двох чоловіків, які з гумового човна ловили рибу сіткою. Завдяки дзвінку громадян та оперативним діям працівників обох відомств, порушникам не вдалося завдати шкоди рибному господарству України.На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонені знаряддя лову вилучили. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності.Зауважують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби просять повідомляти за вказаним номером телефону.

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