вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер волинський священник

Помер волинський священник
Помер 62-річний настоятель парафій Святого Духа села Рудка Козинська й Апостола Йоана Богослова села Тихотин Рожищенського деканату Микола Коновалов.

Про це інформує Волинська єпархія ПЦУ.

Микола Коновалов народився 19 жовтня 1958 року в місті Прилуки Чернігівської області в родині робітників. Із 1964 року жив у місті Сокаль Львівської області, куди переїхали батьки. Після закінчення середньої школи працював на панчішній фабриці. Після служби в армії повернувся на те ж підприємство. У 1982 році одружився. У 1986-му з відзнакою закінчив Республіканський заочний технологічний технікум. Того ж року виїхав на роботу в Туркменістан і повернувся звідти на попереднє місце в 1992-му.

У 1996 році Микола Коновалов вступив до Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату і в 1999-му закінчив її за першим розрядом (тобто всі предмети – лише на «відмінно» і «добре»).

У 1999 році митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) рукоположив його в сан диякона і невдовзі – священника, у 2000-му нагородив саном протоієрея.

У різні роки отець Микола виконував пастирське служіння в місті Ковелі, селах Павловичі Локачинського, Павлівка Іваничівського, Поворськ, Білин і Колодниця Ковельського районного, Самійличі Шацького благочинь.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, духовна консисторія висловлюють глибоке співчуття матінці Ользі, двом синам небіжчика, парафіянам і просять Бога простити йому всі провини й оселити там, де праведні спочивають.

Парастас правитимуть 24 жовтня о 19.00 годині у каплиці Святого Духа села Рудка Козинська. Там же, 25 жовтня, о 9.00 відбудуться Божественна літургія та чин похорону. Похоронять священника у селі Ястровичі Радехівського району Львівської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, смерть, священник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині знайшли дідуся, який не знає, де живе і як його звати. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:51
Двоє волинян-браконьєрів ловили рибу сіткою з човна. ФОТО
Сьогодні, 16:49
Помер волинський священник
Сьогодні, 16:40
За рахунок двох волинянок шахраї «нагріли руки» на 38 тисяч гривень
Сьогодні, 16:32
Відомо, хто може стати присяжними луцького суду. СПИСОК
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
Священник розповів, чому категорично не можна працювати у неділю та святкові дні Священник розповів, чому категорично не можна працювати у неділю та святкові дні
07 жовтень, 15:07
Раптово помер молодий волинський священник Раптово помер молодий волинський священник
22 серпень, 12:40
У Луцьку почався похорон митрополита Ніфонта У Луцьку почався похорон митрополита Ніфонта
24 березень, 2017, 11:35
Повідомили, де поховають митрополита Ніфонта Повідомили, де поховають митрополита Ніфонта
23 березень, 2017, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Комунальники Луцька придумали, як боротися з опалим листям на вулицях міста
Сьогодні, 17:58
 0
На Волині розшукують 15-річного хлопця
Сьогодні, 17:43
 0
Які документи потрібні, аби перейти на спрощену систему оподаткування. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:21
 0
Двоє волинян-атовців увійшли до складу збірної України і бігтимуть марафон у США
Сьогодні, 17:16
 0
На Волині знайшли дідуся, який не знає, де живе і як його звати. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿