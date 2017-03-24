Помер волинський священник

Помер 62-річний настоятель парафій Святого Духа села Рудка Козинська й Апостола Йоана Богослова села Тихотин Рожищенського деканатуПро це інформує Волинська єпархія ПЦУ.Микола Коновалов народився 19 жовтня 1958 року в місті Прилуки Чернігівської області в родині робітників. Із 1964 року жив у місті Сокаль Львівської області, куди переїхали батьки. Після закінчення середньої школи працював на панчішній фабриці. Після служби в армії повернувся на те ж підприємство. У 1982 році одружився. У 1986-му з відзнакою закінчив Республіканський заочний технологічний технікум. Того ж року виїхав на роботу в Туркменістан і повернувся звідти на попереднє місце в 1992-му.У 1996 році Микола Коновалов вступив до Волинської духовної семінарії УПЦ Київського патріархату і в 1999-му закінчив її за першим розрядом (тобто всі предмети – лише на «відмінно» і «добре»).У 1999 році митрополит Луцький і Волинський Яків (Панчук) рукоположив його в сан диякона і невдовзі – священника, у 2000-му нагородив саном протоієрея.У різні роки отець Микола виконував пастирське служіння в місті Ковелі, селах Павловичі Локачинського, Павлівка Іваничівського, Поворськ, Білин і Колодниця Ковельського районного, Самійличі Шацького благочинь.Митрополит Луцький і Волинський, духовна консисторія висловлюють глибоке співчуття матінці, двом синам небіжчика, парафіянам і просять Бога простити йому всі провини й оселити там, де праведні спочивають.Парастас правитимуть 24 жовтня о 19.00 годині у каплиці Святого Духа села Рудка Козинська. Там же, 25 жовтня, о 9.00 відбудуться Божественна літургія та чин похорону. Похоронять священника у селі Ястровичі Радехівського району Львівської області.