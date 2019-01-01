У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону





Про це йдеться на



Спочатку біля водойми облаштували площадки з твердим покриттям. Днями на них встановили альтанку, роздягальню, вбиральню, смітник. Також тепер на березі є місце, де можна залишати сміття. Трохи раніше з’їзд з вулиці Надстирної до самого пляжу висипали щебенем.



Загалом повідомляють, що протягом цього року в Підгайцівській ОТГ коштом сільського бюджету облагородили вже чотири зони відпочинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За кошти бюджету громади впорядкували територію в селі Підгайці, куди люблять приїжджати на відпочинок не лише місцеві жителі.Про це йдеться на сайті громади. Спочатку біля водойми облаштували площадки з твердим покриттям. Днями на них встановили альтанку, роздягальню, вбиральню, смітник. Також тепер на березі є місце, де можна залишати сміття. Трохи раніше з’їзд з вулиці Надстирної до самого пляжу висипали щебенем.Загалом повідомляють, що протягом цього року в Підгайцівській ОТГ коштом сільського бюджету облагородили вже чотири зони відпочинку.

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