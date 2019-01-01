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У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону

У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону
За кошти бюджету громади впорядкували територію в селі Підгайці, куди люблять приїжджати на відпочинок не лише місцеві жителі.

Про це йдеться на сайті громади.

Спочатку біля водойми облаштували площадки з твердим покриттям. Днями на них встановили альтанку, роздягальню, вбиральню, смітник. Також тепер на березі є місце, де можна залишати сміття. Трохи раніше з’їзд з вулиці Надстирної до самого пляжу висипали щебенем.

Загалом повідомляють, що протягом цього року в Підгайцівській ОТГ коштом сільського бюджету облагородили вже чотири зони відпочинку.

У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону
У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону
У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону
У селі під Луцьком облаштували відпочинкову зону

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Теги: відпочинкова зона, Підгайцівська ОТГ
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