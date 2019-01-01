Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00 П-во "Волиньавтомотосервіс"Ф.О.Жолоб С.Р.Вол.дирекція УДППЗФ.О.Думич М.Ф.ПТМ"Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ФОП Романюк Л.В.ФОП М'якота П.І.Відділ комунгоспуПАТ" Волиньгаз "ФОП Приступа Н.П.ФОП Бойко О.М.ПАТ"Укртелеком"ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"ТОВ"Золотий Екватор"ФОП Козак В.Т.Заготзбутбаза с/г пр.Гаражн. кооп "Мотор"ГБК"Електрон-Ковель"ФОП Дерев'янчук Г.ІФОП Шумік Г.Г.ФОП Кисіль Ю.М.ТзОВ "Бізнес- Рейс"ФОП Степук О.М.ФОП Настенко Л.І.ФОП Ляшук В.П.ФОП Лисакова О.П.ФОП Міцельський О.ГФОП Мерзлікін В,В.ТзОВ "К.П.Верес"ФОП Михальчук Г.С.ФОП Попова Л.О.Вол.дирекція УДППЗВідділ комунгоспуТзОВ"Любисток"ДП"Ковел.лісове господарствоФОП Панечко Н.В.ПАТ" Волиньгаз "ФОП Заяць О.В.ФОП Панасюк А.І.ТзОВ "Марія"ФОП Гулюк Н.І.ФОП Курчай Л.В.ФОП Костюк М.Ф.Церква "Спасіння"ФОП Малюта В.Т. м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,М.Левицького2.9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,Церква с. Вербка,Ф.О. Лисюк В. О.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком",СТзОВ "Україна",ФОП Данилевич О. М.,ФОП М'якота О. Ф.,Ф. О. Столярчук В. П.,Ковельське Райво,Райкульт відділ Кововельської РДА,Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,Ф.О. Балецький С. Р.,ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК",СП ТОВ "Шинака Україна",Церква с. Білин,Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М.,УПЦ Церква с. Білин,ФОП Наконечний П. М.,ФОП Шворак П. Є.с.Вербка,с. Бахів,с. Колодниця,с. Білин.Інформацію не наданоІнформацію не надано1. 09:00 – 17:00смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, НароднаІнформацію не наданоВимкнень споживачів не запланованоІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-16:00 Очисні споруди смт.Благодатневул.ПушкінаВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.СокілСтаровижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин вул..Зелена, Соборності, Грушевського2. КТП-268 10:00-16:00 с Смолярі вул Миру, Нова, Л.Українки1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 доКТП-123КТП-122 10:00-15:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин3. ПЛ-0,4 кВКТП-167 10:00-16:00 с.Липа