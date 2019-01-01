Де на Волині та у Луцьку не буде світла 25 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Ковельський район
1. 9:00-17:00 П-во "Волиньавтомотосервіс"
Ф.О.Жолоб С.Р.
Вол.дирекція УДППЗ
Ф.О.Думич М.Ф.
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І.
Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М.
ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
ТОВ"Золотий Екватор"
ФОП Козак В.Т.
Заготзбутбаза с/г пр.
Гаражн. кооп "Мотор"
ГБК"Електрон-Ковель"
ФОП Дерев'янчук Г.І
ФОП Шумік Г.Г.
ФОП Кисіль Ю.М.
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП Степук О.М.
ФОП Настенко Л.І.
ФОП Ляшук В.П.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Міцельський О.Г
ФОП Мерзлікін В,В.
ТзОВ "К.П.Верес"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Попова Л.О.
Вол.дирекція УДППЗ
Відділ комунгоспу
ТзОВ"Любисток"
ДП"Ковел.лісове господарство
ФОП Панечко Н.В.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Заяць О.В.
ФОП Панасюк А.І.
ТзОВ "Марія"
ФОП Гулюк Н.І.
ФОП Курчай Л.В.
ФОП Костюк М.Ф.
Церква "Спасіння"
ФОП Малюта В.Т. м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,
М.Левицького
2.
9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,
Церква с. Вербка,
Ф.О. Лисюк В. О.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
Ковельське МТМО,
ПАТ "Укртелеком",
СТзОВ "Україна",
ФОП Данилевич О. М.,
ФОП М'якота О. Ф.,
Ф. О. Столярчук В. П.,
Ковельське Райво,
Райкульт відділ Кововельської РДА,
Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,
Ф.О. Балецький С. Р.,
ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК",
СП ТОВ "Шинака Україна",
Церква с. Білин,
Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Спичак Т. М.,
УПЦ Церква с. Білин,
ФОП Наконечний П. М.,
ФОП Шворак П. Є.
с.Вербка,
с. Бахів,
с. Колодниця,
с. Білин.
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
Любомльський та Шацький райони
Інформацію не надано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-16:00 Очисні споруди смт.Благодатне
вул.Пушкіна
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин вул..Зелена, Соборності, Грушевського
2. КТП-268 10:00-16:00 с Смолярі вул Миру, Нова, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 до
КТП-123
КТП-122 10:00-15:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,
гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,
будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-167 10:00-16:00 с.Липа
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Ковельський район
1. 9:00-17:00 П-во "Волиньавтомотосервіс"
Ф.О.Жолоб С.Р.
Вол.дирекція УДППЗ
Ф.О.Думич М.Ф.
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Романюк Л.В.
ФОП М'якота П.І.
Відділ комунгоспу
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Приступа Н.П.
ФОП Бойко О.М.
ПАТ"Укртелеком"
ПАТ"ЛУЦЬКСАНТЕХМОНТАЖ №536"
ТОВ"Золотий Екватор"
ФОП Козак В.Т.
Заготзбутбаза с/г пр.
Гаражн. кооп "Мотор"
ГБК"Електрон-Ковель"
ФОП Дерев'янчук Г.І
ФОП Шумік Г.Г.
ФОП Кисіль Ю.М.
ТзОВ "Бізнес- Рейс"
ФОП Степук О.М.
ФОП Настенко Л.І.
ФОП Ляшук В.П.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Міцельський О.Г
ФОП Мерзлікін В,В.
ТзОВ "К.П.Верес"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Попова Л.О.
Вол.дирекція УДППЗ
Відділ комунгоспу
ТзОВ"Любисток"
ДП"Ковел.лісове господарство
ФОП Панечко Н.В.
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Заяць О.В.
ФОП Панасюк А.І.
ТзОВ "Марія"
ФОП Гулюк Н.І.
ФОП Курчай Л.В.
ФОП Костюк М.Ф.
Церква "Спасіння"
ФОП Малюта В.Т. м.Ковель, вул.Володимирська, Варшавська, Холмська, Черняховського, Саксаганського,
М.Левицького
2.
9:00-17:00 ФОП Ковальчук В. С.,
Церква с. Вербка,
Ф.О. Лисюк В. О.,
Дубівське СТ,
ПАТ "Волиньгаз ",
Ковельське МТМО,
ПАТ "Укртелеком",
СТзОВ "Україна",
ФОП Данилевич О. М.,
ФОП М'якота О. Ф.,
Ф. О. Столярчук В. П.,
Ковельське Райво,
Райкульт відділ Кововельської РДА,
Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,
Ф.О. Балецький С. Р.,
ФОП Солов'янчук А. Ф.,
СТзОВ "Білинське",
ФГ "Дуплянка СГК",
СП ТОВ "Шинака Україна",
Церква с. Білин,
Вол. дирекція УДППЗ,
ФОП Спичак Т. М.,
УПЦ Церква с. Білин,
ФОП Наконечний П. М.,
ФОП Шворак П. Є.
с.Вербка,
с. Бахів,
с. Колодниця,
с. Білин.
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
смт. Торчин вул. Луцька, Наливайка, Народна
Любомльський та Шацький райони
Інформацію не надано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-62 09:00-16:00 Очисні споруди смт.Благодатне
вул.Пушкіна
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5. ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10. ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-186 10:00-16:00 с Смідин вул..Зелена, Соборності, Грушевського
2. КТП-268 10:00-16:00 с Смолярі вул Миру, Нова, Л.Українки
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-64-01 від ЛР-56 до
КТП-123
КТП-122 10:00-15:30 Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-262 10:00-16:30 ТзОВ «Новий Заповіт» - контора., магазин,
гуртожиток, Овлочинська с/р – адмінприміщення ,
будинок культури, ТРСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП, церква, ПАТ «Укртелеком» - АТС, УДППЗ «Укрпошта» - пошта., ФОП Романюк Л.Б. - магазин с.Овлочин
3. ПЛ-0,4 кВ
КТП-167 10:00-16:00 с.Липа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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