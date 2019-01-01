На Волині розшукують 15-річного хлопця. ОНОВЛЕНО
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На Волині розшукують неповнолітнього Безушка Михайла Миколайовича, 13 лютого 2004 року народження, уродженця та жителя села Підгірне Рожищенського району.
Хлопець сьогодні, 24 жовтня, біля 07:00 години самостійно залишив своє місце проживання і пішов у невідомому напрямку. Телефон залишив вдома.
Був одягнутий: у чорну балонову куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки, при собі мав рюкзак чорного кольору.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування хлопця, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: 80503397128 або на лінію «102».
Станом на 20 годину хлопця знайшли. Про це повідомили у правоохоронних органах.
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Хлопець сьогодні, 24 жовтня, біля 07:00 години самостійно залишив своє місце проживання і пішов у невідомому напрямку. Телефон залишив вдома.
Був одягнутий: у чорну балонову куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки, при собі мав рюкзак чорного кольору.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування хлопця, невідкладно повідомити правоохоронців за наступними номерами телефонів: 80503397128 або на лінію «102».
Станом на 20 годину хлопця знайшли. Про це повідомили у правоохоронних органах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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