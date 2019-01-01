Приїхала в гості: на Волині у жінки викрали техніку
Сьогодні, 19:18
23 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася мешканка міста Олександрія Кіровоградської області.
Як розповідають правоохоронці, жінка перебувала в селі Сусваль Володимир-Волинського району: приїхала погостювати, - пише "Буг".
Проте не вгледіла за планшетом, його поцупили.
Гаджет вкрали орієнтовно з 6-ї по 18-ту годину 23 жовтня. Сума завданих збитків становить 5 тисяч гривень.
Деталі події встановлює поліція.
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Як розповідають правоохоронці, жінка перебувала в селі Сусваль Володимир-Волинського району: приїхала погостювати, - пише "Буг".
Проте не вгледіла за планшетом, його поцупили.
Гаджет вкрали орієнтовно з 6-ї по 18-ту годину 23 жовтня. Сума завданих збитків становить 5 тисяч гривень.
Деталі події встановлює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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