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Приїхала в гості: на Волині у жінки викрали техніку

Приїхала в гості: на Волині у жінки викрали техніку
23 жовтня до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася мешканка міста Олександрія Кіровоградської області.

Як розповідають правоохоронці, жінка перебувала в селі Сусваль Володимир-Волинського району: приїхала погостювати, - пише "Буг".

Проте не вгледіла за планшетом, його поцупили.

Гаджет вкрали орієнтовно з 6-ї по 18-ту годину 23 жовтня. Сума завданих збитків становить 5 тисяч гривень.

Деталі події встановлює поліція.

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Теги: крадіжка, планшет, Володимир
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